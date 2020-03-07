توتنهام الجريح في ضيافة بيرنلي بـ الدوري الإنجليزي

يسعى فريق توتنهام هوتسبير بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني، لتضميد جراحه، عندما يحل ضيفًا على نظيره بيرنلي، في تمام الخامسة مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي.





ويدخل توتنهام المباراة وهو في المركز السابع بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، بينما يأتي بيرنلي في المركز التاسع متأخرًا بفارق نقطتين فقط.





ويتطلع توتنهام في المباراة، لمصالحة جماهيره، بعد أن خسر في 4 مباريات متتالية في ثلاث بطولات مختلفين، حيث خسر أمام ليبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتلقى هزيمتين أمام تشيلسي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ثم في ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على يد نورويتش سيتي.





ويأمل توتنهام في انتزاع الثلاث نقاط من بيرنلي، من أجل تضييق الخناق على تشيلسي ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون الذين يتواجدون في المراكز 4، 5، 6، للاقتراب من المربع الذهبي والمؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.