بقبلة على الوجه.. عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها.. فيديو





وظهرت عبير صبرى في الفيديو وهي ترقص مع زوجها أيمن البياع وقام بتقبيلها علي وجهها وذلك على أنغام أغنية عيد ميلاد سعيد للمطرب وليد توفيق، وقام بغنائها المطرب هانى شاكر الذي حرص على حضور حفل عيد الميلاد.





وحضر عيد الميلاد أيضا عدد من الفنانين والمقربين من عبير صبري منهم صفية العمرى والإعلامية بوسي شلبي ومروة صبرى شقيقة عبير.





يذكر أن آخر أعمال عبير صبري كان مسلسل الأخ الكبير والذى شاركها البطولة فيه محمد رجب وهبة مجدى.

نشرت الفنانة عبير صبري مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تحتفل فيه بعيد ميلادها.