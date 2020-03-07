تعذيب حتى الموت.. أم تنهي حياة طفلها بطريقة مأساوية في امريكا

تجردت أم من كل مشاعر الأمومة والإنسانية، فاليدان اللتان حملتا طفلها وأرضعته، كانتا نفسهما اليدين اللتين تطاولتا على هذا الطفل وعذبتاه حتى الموت، ودون أن تشعر بالذنب حيال ما قامت به.





فتحكي إحدى الممرضات وهي "أليسون سيجال"، أنها كانت في الخدمة عندما تم قبول الطفل "جابرييل فرنانديز" في مستشفى أنتيل فالي في لوس أنجلوس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وتعرض الطفل البالغ من العمر 8 سنوات للتعذيب الشديد والتعنيف، وبررت الأم فعلها هي وزوجها والد الطفل بأنهما اعتقدا أنه شاذ ونتيجة لهذا التعذيب توفي الشاب البالغ من العمر ثماني سنوات في وقت لاحق متأثرًا بجراحه.





وقدمت الممرضة أليسون سيجال أدلة مروعة أثناء محاكمة الأب والأم حول مدى الإصابات الجسيمة التي أصيب بها الطفل "جبرييل"، فقد عانى من إصابات بأعيرة نارية في أعضائه التناسلية ، وكان يعاني من فضلات القطط في بطنه، وحروق على جسده، وسلخ جلد الرقبة.





تلك القضية الكبيرة تحولت لسلسلة وثائقية جديدة من Netflix بعنوان The Trials of Gabriel Fernandez.



