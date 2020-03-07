عروسة شبهي.. طريقة فنية مبهجة لمواجهة التنمر عند الأطفال.. فيديو

راودت فنانة العرائس، سا رة سعيد، فكرة صناعة العرائس عقب زواجها، فبدأت في تعلم أساسياتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





وقالت سارة سعيد، خلال استضافتها ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية dmc، إن صناعة العرائس فن أصله ياباني من خيوط وغرز الكروشيه، وحشو الفايبر.





وكشفت فنانة عرائس الأطفال، أن فكرة "عروسة شبهي" بدأت بصناعتها على أشكال مختلفة من العرائس سمراء البشرة، وذوات الشعر الكيرلي، ومن يرتدين منهن أيضا النظارات.





وأوضحت سارة سعيد أنها تصنع العرائس لمرضى السرطان "إذ تتجرد العروسة من الشعر نهائيا كنوع من الدعم لأطفال السرطان".





وتابعت أن صناعتها لعروسة مرضى السرطان، أو مرضى البهاق، كان روحانيا خالصا للبعد عن تأثرهم بحالتهم النفسية.



