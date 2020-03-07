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حوادث

أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة عن فيروس كورونا.. تفاصيل

السبت 07/مارس/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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كتب محمد زهير
تقدم المحاميان عمرو عبد السلام وحميدو جميل، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية العاجلة واللازمة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا الجديد، وتعليق المدارس.

وطالبت الدعوى بإلزام وزير التربية والتعليم الفنى ووزير التعليم العالي، بإصدار قرار عاجل وفوري بتعليق الدراسة والفعاليات الطلابية داخل المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، للحد من احتمالية انتقال العدوى بين الطلاب حفاظا على أرواح المواطنين وحفاظا على الأمن القومي المصري.

وتضمنت الدعوى أن دول العالم أجمع شهدت خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الهلع والرعب بين مواطنيها بسبب الإعلان عن انتشار وباء كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا، والذي أصاب آلاف الأشخاص حول العالم، وانتشر بين الدول بسرعة البرق، مما أصبح يشكل خطرا محدقا وتهديدا مروعا لحياة الإنسان علي مستوى العالم.

وأضافت أن مراكز الأبحاث العلمية والطبية العالمية لم تجد حتى الآن سلاحا لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء، ويحصد أرواح العشرات داخل كل دولة، مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة، للحد من انتشاره في أراضيها، وحفاظا على حياة مواطنيها من الإصابة بهذا الوباء القاتل.

ونوهت الدعوى إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن اكتشاف عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا ببعض المحافظات، وخصصت بعض المستشفيات كحجر صحي لعزل المصابين عزلا تاما منعا لانتشار المرض، كما أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بإحدى البواخر النيلية بأسوان، مما أصاب عموم الشعب المصري بحالة من الفزع والهلع في ظل تزايد أعداد المصابين بهذا الوباء، خاصة أن أعراض هذا الفيروس يتشابه معظمها مع فيروس الإنفلونزا، مما يدعو لتعليق الدراسة.
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