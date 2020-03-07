أول دعوى قضائية أمام مجلس الدولة عن فيروس كورونا.. تفاصيل

تقدم المحاميان عمرو عبد السلام وحميدو جميل، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لاتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية العاجلة واللازمة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا الجديد، وتعليق المدارس.





وطالبت الدعوى بإلزام وزير التربية والتعليم الفنى ووزير التعليم العالي، بإصدار قرار عاجل وفوري بتعليق الدراسة والفعاليات الطلابية داخل المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، للحد من احتمالية انتقال العدوى بين الطلاب حفاظا على أرواح المواطنين وحفاظا على الأمن القومي المصري.





وتضمنت الدعوى أن دول العالم أجمع شهدت خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الهلع والرعب بين مواطنيها بسبب الإعلان عن انتشار وباء كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا، والذي أصاب آلاف الأشخاص حول العالم، وانتشر بين الدول بسرعة البرق، مما أصبح يشكل خطرا محدقا وتهديدا مروعا لحياة الإنسان علي مستوى العالم.





وأضافت أن مراكز الأبحاث العلمية والطبية العالمية لم تجد حتى الآن سلاحا لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء، ويحصد أرواح العشرات داخل كل دولة، مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة، للحد من انتشاره في أراضيها، وحفاظا على حياة مواطنيها من الإصابة بهذا الوباء القاتل.



