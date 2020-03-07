AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قطار بوروسيا دورتموند يصطدم بـ مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

السبت 07/مارس/2020 - 10:43 ص
هالاند لاعب بوروسيا
هالاند لاعب بوروسيا دورتموند
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق بوروسيا دورتموند نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى فريق بوورسيا دورتموند بقادة نجمه الجديد هالاند إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري الألماني هذا الموسم.

ولم يتذوق بوروسيا دورتموند، مرارة الهزيمة سوى في لقاء واحد، آخر 10 مواجهات بالدوري الألماني، كانت أمام باير ليفركوزن بنتيجة 4-3، بينما حقق الفوز في باقي المباريات.

في المقابل يطمح فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الذي يقدم نتائج مميزة هذا الموسم، في إيقاف سلسلسة انتصارات دورتموند، بتحقيق الفوز عليه في لقاء اليوم، وخطف المركز الثالث منه.

وكان فريق بوروسيا دورتموند فاز على فرايبورج بهدف دن رد في الجولة الماضية، بينما تغلب بوروسيا مونشنجلادباخ على أوجسبورج بنتيجة 3 -2.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين، عن بوروسيا موشنجلادباج صاحب المركز الثالث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوروسيا دورتموند في ضيافة أوجسبورج بـ الدوري الألماني

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسعى لخطف الصدارة مؤقتا أمام ماينز

بوروسيا دورتموند يستضيف يونيون برلين بـ الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند في ضيافة ليفركوزن اليوم بـ الدوري الألماني

دورتموند يسعى لمواصلة انتفاضته بـ الدوري الألماني على حساب فيردر بريمن

الدوري الألماني.. دورتموند يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب فرايبورج

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء يسعى لإسقاط مازيمبي وانتزاع بطاقة التأهل

شوبير: على مسئولي اتحاد الكرة توضيح سبب عدم التقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ميجان ماركل تشعل صراعا بينها وبين زوجة حماها الأمير تشارلز

النجم الساحلي في مهمة صعبة أمام الوداد بـ دوري أبطال أفريقيا

الرئيس السيسي ينتصر لـ «الست الشقيانة».. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

أسعار الذهب اليوم السبت 7-3-2020

AdvertisementS

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشان تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل

تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بسبب أبو جبل.. تركي ال شيخ يتجاهل الزمالك وينصح لاعبي الاهلي

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3-2020 والقنوات الناقلة

قائمة هاني أبو ريدة لـ خوض انتخابات اتحاد الكرة.. تعرف عليها

الكعبي يتغنى بالزمالك بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

شاهد.. نجل ساسي بقميص الترجي.. وبن شرقي معلقا: ميشبهش أبوه خالص

صدى البلد يرصد مشاهد استفزاز جماهير الترجي لـ الزمالك .. فيديو

عقب القاء شماريخ .. مرتضى منصور يدافع عن جماهير الترجي التونسي

بعد رفض العقوبة البديلة.. اعتقال رونالدينيو في باراجواي بسبب واقعة التزوير

شوبير: على مسئولي اتحاد الكرة توضيح سبب عدم التقدم بطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

القوة الضاربة سلاح الأهلي في مواجهة صن داونز ..اعرف التشكيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات الصيني في مصر بتحديث اليوم.. صور

إطلالة عصرية.. 15 صورة تكشف أناقة شذى سبت في عيد ميلادها

بين الجرأة والاحتشام.. أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية