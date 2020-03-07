قطار بوروسيا دورتموند يصطدم بـ مونشنجلادباخ في الدوري الألماني





ويسعى فريق بوورسيا دورتموند بقادة نجمه الجديد هالاند إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري الألماني هذا الموسم.





ولم يتذوق بوروسيا دورتموند، مرارة الهزيمة سوى في لقاء واحد، آخر 10 مواجهات بالدوري الألماني، كانت أمام باير ليفركوزن بنتيجة 4-3، بينما حقق الفوز في باقي المباريات.





في المقابل يطمح فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الذي يقدم نتائج مميزة هذا الموسم، في إيقاف سلسلسة انتصارات دورتموند، بتحقيق الفوز عليه في لقاء اليوم، وخطف المركز الثالث منه.





وكان فريق بوروسيا دورتموند فاز على فرايبورج بهدف دن رد في الجولة الماضية، بينما تغلب بوروسيا مونشنجلادباخ على أوجسبورج بنتيجة 3 -2.





ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين، عن بوروسيا موشنجلادباج صاحب المركز الثالث.

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الألماني.