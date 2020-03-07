بـ نيويورك المتحضرة.. اعتداء جماعي على فتاة في الشارع

شهدت شوارع نيويورك، واقعة اعتداء وحشي، فبينما كانت الفتاة المراهقة تسير في أحد شوارع نيويورك، اعترض طريقها 20 شابًا انهالوا عليها بالضرب والركل والتعذيب، ثم سرقوها وتركوها ملقاة على الرصيف.





من دون أسباب واضحة، فوجئ المارة في الشارع بالواقعة، حيث سقطت الفتاة على الرصيف بشارع يوتيكا أفينيو بمنطقة بروكلين، بعد هجوم 20 شابا عليها في اعتداء همجي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وأظهرت لقطات لكاميرات المراقبة الواقعة عندما سقطت الفتاة على الأرض، وتجمع الشباب حولها وركلها في بطنها، وشارك الجميع في ضربها، وأفادت الشرطة الأمريكية بأن الواقعة كانت للانتقام من الفتاة ولكن دون أسباب واضحة أو معلنة.





كما أوضحت الشرطة أنهم سرقوا كل ما تملكه الفتاة، هاتفها المحمول وكروت الائتمان، فيما أظهر الفيديو قيام أحد الشباب بخلع حذاء الفتاة التي فقدت الوعي وهرب به، فيما تم نقل الفتاة لاحقًا إلى المستشفى وهي تعاني من كدمات وجروح في الرأس.