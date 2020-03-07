الكشف الطبى بالمجان على 2100 مواطن بدمياط الجديدة

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأن المحافظة حريصة على إطلاق القوافل الطبية بمختلف أنحاء المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لأبناء المحافظة فى مختلف المناطق، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.





وأشارت عوض، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بمدينة دمياط الجديدة خلال يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي تضمنت عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، مشيرة الى أنه تم توقيع الكشف الطبى على ٢١٠٠ مواطن، كما تم تحويل ٥٥ حالة الى المستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج اللازم، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار العلاج على نفقة الدولة لـ ٧ حالات أخرى.





وأوضحت أن القوافل الطبية دورها لا ينتهى عند الكشف وصرف الأدوية بل يتم تحويلهم إلى المستشفيات العامة وفي حالة لو وجد حالات تستلزم إجراء أى جراحات.