سامح يوسف: فريق الزمالك ازداد تركيزه بعد هدف الترجي ..فيديو

قال الكابتن سامح يوسف، لاعب نادى الزمالك السابق، إن فريق الزمالك تميز في مباراته أمس، الجمعة، أمام الترجي التونسي، بالتركيز الشديد خاصة بعد تقدم الترجي بهدف.





وأوضح الكابتن سامح يوسف، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، السبت، أن فريق الترجى اعتمد أمس على عاملي الجمهور والأرض، والتمريرات الطولية داخل المستطيل الأخضر.





ولفت لاعب نادى الزمالك السابق، إلى أن الترجى استطاع إحراز هدف في بداية المباراة ولكن الزمالك استطاع بجدارة العودة مرة أخرى وحسم نقاط المباراة لصالحه.





وأشار سامح يوسف، إلى أن نجمي المباراة من وجهة نظره هما محمود الونش ومحمد أبو جبل.



