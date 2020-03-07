AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سامح يوسف: فريق الزمالك ازداد تركيزه بعد هدف الترجي ..فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 10:52 ص
لكابتن سامح يوسف
لكابتن سامح يوسف
Advertisements
شيرين عادل
قال الكابتن سامح يوسف، لاعب نادى الزمالك السابق، إن فريق الزمالك تميز في مباراته أمس، الجمعة، أمام الترجي التونسي، بالتركيز الشديد خاصة بعد تقدم الترجي بهدف.

وأوضح الكابتن سامح يوسف، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، السبت، أن فريق الترجى اعتمد أمس على عاملي الجمهور والأرض، والتمريرات الطولية داخل المستطيل الأخضر.

ولفت لاعب نادى الزمالك السابق، إلى أن الترجى استطاع إحراز هدف في بداية المباراة ولكن الزمالك استطاع بجدارة العودة مرة أخرى وحسم نقاط المباراة لصالحه.

وأشار سامح يوسف، إلى أن نجمي المباراة من وجهة نظره هما محمود الونش ومحمد أبو جبل.

وفاز الزمالك على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب، بينما هُزم بهدف وحيد دون رد في مباراة الإياب ليصعد إلى  الدور التالي بمجموع المباراتين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حازم إمام بعد تأهل الزمالك: مبروك لجمهور النادى العظيم

أمير مرتضى يكشف سر تأهل الزمالك لـ نصف نهائي أبطال افريقيا

رسائل مرتضي منصور لـ لاعبي الزمالك قبل وبعد التأهل لنصف نهائي دوري الابطال

عقب القاء شماريخ .. مرتضى منصور يدافع عن جماهير الترجي التونسي

صدى البلد يرصد مشاهد استفزاز جماهير الترجي لـ الزمالك .. فيديو

شاهد .. اشتباك لاعبي الزمالك والترجي عقب هدف المباراة الوحيد

ترشيحاتنا

بدون مكياج.. شقيقة هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور لها

النجم الساحلي في مهمة صعبة أمام الوداد بـ دوري أبطال أفريقيا

ترتفع إلى 29 درجة يوم الاثنين.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتشدد على عدم تخفيف الملابس.. فيديو

أهم الأخبار.. الكويت تقرر وقف الرحلات من وإلى 7 دول بينهم مصر.. الصحة العالمية تحسم الجدل حول اختفاء كورونا في الصيف

بلا رحمة.. عصابة تعتدي على مسنة 93 سنة وتركوها غارقة في دمائها.. صور

أم ترضع طفلتها ميه نار انتقاما من جوزها.. المتهمة: قولت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات الصيني في مصر بتحديث اليوم.. صور

إطلالة عصرية.. 15 صورة تكشف أناقة شذى سبت في عيد ميلادها

بين الجرأة والاحتشام.. أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية