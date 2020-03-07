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محافظات

الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات

السبت 07/مارس/2020 - 12:12 م
صدى البلد
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ايمن رياض
حباه الله بموهبة الرسم وكان لا يدرك أن موهبته ستكون علامة من علامات تفوقه في الفنون، لم يلتفت لتلك الموهبة في البداية والتي اكتشافها بالصدفة في نفسه بعد وفاة شقيقه وانعزاله في المنزل عن أصدقائه وأسرته. 

 فلم يجد أحمد صاوي أحمد مالك طالب الفرقة الأولي بكلية التربية الرياضية بجامعة المنيا  وابن قرية جلال الشرقية بمركز ملوي ، ما يخرجه من حزنه وعزلته إلا الرسم والذي بدأ معه بالمحاكاة برسم البورتريهات المنشورة للمشاهير.

يقول أحمد أنه في عام 2016 وبعد وفاة شقيقه اعتزل الجميع وبقي في المنزل لفترات طويلة وكان وقتها بالصف الأول الثانوي فبدأت أفرغ حزني بالرسم التي ارسمها للمشاهير والموجودة في الصور المختلفة حولي  ، كل من شاهد رسوماتي من أسرتي وأصدقائي كانوا يشجعوني باستمرار وظللت طوال فترة الدراسة الثانوية ارسم فقط في فترة الإجازة فقط.

وكنت استغل الإجازة أيضا بالعمل  في النقاشة والدهانات لارتباطها بالفن وخلال تلك الفترة اشتريت كراسات الرسم المعروفة وكنت أرسم وأنشر أعمالي على وسائل التواصل الاجتماعي.

أضاف عند التحاقي بالجامعة كنت أذهب لكلية الفنون الجميلة أشاهد زملائي وهم يرسمون هناك وتعرفت على النحاتة المشهورة مي عبد الله والتي ساعدتني كثيرا وطلبت مني تنمية موهبتي من خلال الالتحاق بالدراسات الحرة وبعد أن انتهى من محاضراتي أذهب لكلية الفنون.
 

وعن المدة التي يأخذها رسم أي بورتريه يقول أحمد البورتريه يحتاج مني حوالي 3 ساعات أو أقل وكل وقت أصل لاحترافية أكثر وأكثر، فدراسة الفنون أضافت لي الكثير لأنها نمت لدي معايير الرسم الأساسية واتجاهات الضوء والظل.

حلمي أن أستكمل دراستي بمجال الفنون فالفن قادر على أن يحول الإنسان من الحزن للفرح.
الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات
الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات
الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات
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الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات

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