تحرير 173 محضر تموين ومرافق في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 173 محضرا تموينيا متنوعا، وضبط 174 مضبوطات متنوعة، خلال حملات تموين ومرافق مكبرة شنتها مراكز "جرجا، والبلينا، وطما، والمراغة، وساقلتة" خلال الأسبوع الماضي.





كانت الحملة بتوجيهات من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين.





وأوضح على يوسف أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا أنه تم تحرير 20 محضرا متنوعا إشغال طريق وصحة ونظافة، خلال حملة مكبرة لرفع الباعة الجائلين وضبط الأسعار بالأسواق شملت شوارع " سعد زغلول، وأحمد عرابي، والصياد، وميدان الصهريج، والحرية، وشيخ العرب"، كما تم ضبط 75 من المضبوطات مختلفة الأنواع، مشيرا إلى تحرير 17 محضر، وضبط 99 مضبوطات في حملة أخرى بشوارع "الإمام الشاطبي، والحرية، وسعد زغلول، وأحمد عرابي، والصياد، وميدان الصهريج، وعمر مكرم، والإمام الطبري، وشيخ العرب" .





وقال أحمد البدرى، رئيس مركز ومدينة البلينا، إنه نفذت حملة تموينية مكبرة بالمدينة، أسفرت عن 72 محضرا تموينيا وإشغالات متنوعة منها " 13 محضر صحة، و4 محاضر تموين عدم إعلان عن الأسعار، و5 محاضر أمن صناعي إدارة منشأة بدون ترخيص، و3 محاضر مخالفة بيئية، و18 محضر إشغال طريق، و29 محضر نظافة عامة لعدم وجود سلة قمامة، كما تم إعدام 50 كيلو أغذية مختلفة منتهية الصلاحية، مشيرا إلى تنفيذ حملة بيئية مكبرة بقرية برديس، تم خلالها ضبط 7 مخالفات بيئة لبعض الورش والمحلات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفي مركز ومدينة طما لفت عدلي أبو عقيل رئيس المركز إلى تحرير 6 محاضر تموينية خلال حملة مكبرة شملت شارع الجمهورية، وساحل طما، حيث تم المرور على مزرعتين للدواجن بالساحل.





وكشف حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة عن تحرير 16 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية المدينة والقرى التابعة، مشيرا إلى ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة بالمدينة، وتم توجيه أصحابها إلى إدارة مرور طهطا ، لإجراء التراخيص اللازمة، لافتا إلى ترخيص 1000 مركبة حتى الآن، وسيتم منع أي مركبة " توك توك " تعمل بالمدينة والقرى التابعة للمركز بدون رقم ترخيص، ومصادرة المركبة.





وأضاف عبد المنعم على عبد القوى رئيس مركز ومدينة ساقلتة أنه تم تحرير 19 محضرا متنوعا، و12 محضر تموين، ومحضرين صحة، ومحضرين عدم وجود رخصة، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالمدينة والقرى التابعة.