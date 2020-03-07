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محافظات

تعرف عن الدورات المتاحة لشباب دمياط للعمل بمدينة الأثاث

السبت 07/مارس/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي

في خطوة لإتاحة الفرص لعدد من الشباب بالعمل داخل مدينة الأثاث من أبناء محافظة دمياط، تم الإعلان عن فتح باب التقديم لعدد من الدورات التدريبية.


وأوضحت محافظة دمياط في بيان صادر عنها، اليوم، عن أن معهد تكنولوجيا المعلومات قد أعلن من خلال الصفحة الرسمية للمعهد عن فتح باب التقديم لدورة Motion Graphics بمدينة دمياط للأثاث بمحافظة دمياط، لشباب محافظة دمياط من مختلف أنحاء المحافظة.


وجاء في الإعلان، أن التسجيل الإلكترونى عبر الصفحة الرسمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بدأ من يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020 وسينتهى يوم السبت الموافق 14 مارس 2020 على الرابط التالى: 
shorturl.at/lnE16


وجاء في الإعلان أنه لمتابعة جميع الشروط المطلوبة للتقديم للحصول على التدريب الدخول للصفحة الرسمية لمعهد تكنولوجيا المعلومات https://www.facebook.com/1987095928190697/posts/2630259877207629/

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