مين أحلى.. رانيا يوسف ودينا الشربينى تتألقان بنفس الفستان.. شاهد

رانيا يوسف مساء أمس، الجمعة، بإطلالة جريئة خلال مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. ظهرت الفنانة





رانيا يوسف على السجادة الحمراء بفستان أسود قصير، من القماش البسيط الذى لا يحمل أى نقوشات، وتميز بصيحة الكم الواحد، وبحزام عريض حول منطقة الخصر، ما كشف عن قوامها الرشيق. وتألقتعلى السجادة الحمراء بفستان أسود قصير، من القماش البسيط الذى لا يحمل أى نقوشات، وتميز بصيحة الكم الواحد، وبحزام عريض حول منطقة الخصر، ما كشف عن قوامها الرشيق.





رانيا يوسف حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، كما تزينت ببعض المجوهرات البسيطة والجذابة. وانتعلتحذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، كما تزينت ببعض المجوهرات البسيطة والجذابة.



