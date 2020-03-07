مين أحلى.. رانيا يوسف ودينا الشربينى تتألقان بنفس الفستان.. شاهد

ظهرت الفنانة رانيا يوسف مساء أمس، الجمعة، بإطلالة جريئة خلال مشاركتها فى حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.
وتألقت رانيا يوسف على السجادة الحمراء بفستان أسود قصير، من القماش البسيط الذى لا يحمل أى نقوشات، وتميز بصيحة الكم الواحد، وبحزام عريض حول منطقة الخصر، ما كشف عن قوامها الرشيق.
وانتعلت رانيا يوسف حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، كما تزينت ببعض المجوهرات البسيطة والجذابة.
ولم تكن الفنانة رانيا يوسف، هي الأولى التي تظهر بهذا الفستان، حيث سبقتها الفنانة دينا الشربينى خلال ظهورها فى إحدى المناسبات بنفس الفستان مع اختلاف بسيط فى التصميم.