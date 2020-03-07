مياه المنيا تحصل على المركز الثالث فى المهارات الفردية للتعامل مع الأماكن المغلقة‎

أقيمت فعاليات مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات مصر، فى مدينة أسيوط تحت رعاية وبحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.



وشارك في الفعاليات الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، والمهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعمرو عزت الماحي، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، والعميد عمرو رجب الشيخ، مدير عام السلامة بالشركة القابضة، وبحضور جميع رؤساء الشركات.



وشملت المسابقة مرحلتين، حيث بدأت بمحافظات الصعيد فى الفترة من 2 وحتى 4 مارس الجاري، والتي شملت 9 محافظات هى:- "الجيزة- الفيوم- بنى سويف - المنيا- أسيوط- البحر الأحمر- سوهاج- قنا- الأقصر"، بهدف التعامل السريع والآمن مع مخاطر العمل مثل تسرب غاز الكلور والدخول للأماكن المغلقة، والتى تشمل مطابق وغرف الصرف الصحي والمياه ومن شأنها الحفاظ على سلامة العاملين، وضمان سرعة إتمام العمل على الوجه الأمثل.



وفى نهاية المسابقة، أظهرت النتائج فوز شركة مياه المنيا بالمركز الثالث فى المهارات الفردية للتعامل مع الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى حصولها على عدد من المراكز المختلفة فى المسابقات الأخرى، وستشارك الشركة فى التصفيات النهائية لكافة شركات الجمهورية بمحافظة الإسكندرية لاختيار أعلى الشركات فى هذه المسابقات.



وأكد المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه تم وضع خطة تدريبية متكاملة للنهوض بالعنصر البشرى داخل الشركة فى جميع المجالات المختلفة، وذلك للوصول إلى المستويات العالمية وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.

