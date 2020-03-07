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منوعات

قصة كفاح الحاجة إلهام.. 78 عاما في بيع الكتب: عايزة أشوف أحفادي في طب وهندسة.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود - عدسة : على الخشاب
على الرصيف أمام سور جامعة القاهرة، تجلس السيدة المسنة البالغة من العمر 78 عاما، ترسل بابتسامتها الجميلة التي تشعرك وكأنها ما زالت في ريعان شبابها، الأمل والتفاؤل للطلاب بوجهها البشوش المشرق بنور الله، لتبيع كتب الشيخ محمد متولي الشعراوي وغيرها من كتب الفقه والدين والإنجليزي في مختلف التخصصات.
 
لم تكن تعلم أن الشارع سيكون مسكنها ومأواها، فالقدر لعب دوره بعد وفاة أحد أبنائها بسبب مرض الفشل الكلوي، مقررة اللجوء إلى الشارع منذ 10 سنوات للبحث عن الرزق.

تزوجت إلهام بعد حصولها على الدبلوم سنة 1963، وأنجبت 3 أبناء، وتولت تربيتهم بمفردها بعد انفصالها، وأصيب ابنها الأوسط بـ"الفشل الكلوي"، فاضطرها لبيع كل ما تملك حتى ملابسها لتوفر له مصاريف العلاج، حتى لجأت إلى بيع الكتب أمام الجامعة. 

تروي "إلهام" لعدسة "صدى البلد": "أبدأ عملي من الساعة 6 صباحا بعرض الكتب على الرصيف بسعر يناسب الطلاب وأرخص من المكتبات الخارجية، حتى الساعة 11 مساءً، ثم أجمع الكتب كوسادة للنوم على الرصيف حتى صباح اليوم التالي"، مشيرة إلى أنها بدأت تعمل منذ 10 سنوات. 

وتؤكد أنها كثيرا ما تعرضت لمضايقات ومواقف كثيرة نتيجة إقامتها على الرصيف، ولكن دائما ما ينجيها الله منها، بالإضافة إلى الحي وتسلطه عليها من حين إلى آخر وتقول: "أنا مش قاعدة أتسول، أنا قاعدة أبيع وأشتري".

وأضافت أنها "لا تعمل من أجل الأكل والشرب فقط، وإنما أمنيتها أن تربي أولاد ابنها تربية حسنة حتى تراهم ذات يوم من طلاب الجامعة، ويفتخروا بها وبعملها".

وتابعت: "عوضني ربي في أحفادي وهم أبناء بسام، أحبهم أكثر من أولادي، فقررت أن أنزل الشارع وأعمل وأكافح لكي يتعلموا، ويصبحوا أشخاصًا مهمين، وأنا أعيش على أمل أن يتخرجوا مهندسين أو أطباء، وهذا ما يجعلني أتحمل حر الصيف وبرد الشتاء"، موضحة أنها لا تحب أن تأخذ مساعدة من أحد، ولا تلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو يعينها ويحقق لها ما تريد.

وأكدت أنها تمنع أي حفيد لها من أحفادها الثلاثة من مساعدتها في البيع حفاظا على مذاكرتهم ودراستهم. 

ولفتت إلى أنها لا تعطي لنفسها أي إجازة حتى في الأعياد أو المناسبات، حتي توفر كل احتياجات أحفادها، فتقول: "يا رب طول في عمري لحد ما شوف ولاد ابني في الجامعة دي".
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