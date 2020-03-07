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أخبار البلد

في اليوم العالمي للمرأة.. مايا مرسي: المرأة المصرية تنعم بقيادة حكيمة مؤمنة ومؤيدة لحقوقها

السبت 07/مارس/2020 - 12:20 م
مايا مرسى رئيسة المجلس
مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
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امل مجدي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى المرأة في جميع أنحاء العالم بوجه عام، وإلى المرأة المصرية بوجه خاص بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام، والذي يحتفل به العالم هذا العام تحت عنوان  ’"أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة".


وقالت الدكتورة مايا مرسي إن العالم في هذا اليوم يجدد التزامه بحماية حقوق المرأة ودعم الوصول إليها والتأكيد على عظم وأهمية دورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، فالمرأة شريك فاعل وعامل رئيسي في المجتمع، تعتمد عليه الأمم  والحضارات في البناء والتنمية.


وأضافت أن الاحتفال بيوم المرأة هذا العام يتصادف  مع الذكرى السنوية الـ25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية في ما يتصل بتمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى مرور 20 عاما على قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعنى بالمرأة  والسلام والأمن، و10 سنوات على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة و5 سنوات على إعلان أهداف التنمية المستدامة.   

                     

وأكدت أنه في هذا اليوم المميز الذي تم اختياره واعتماده كرمز للتعبير عن نضال المرأة في جميع دول العالم وسعيها الحثيث وإصرارها الجاد للحصول على حقوقها متساوية مع الرجل في جميع المجالات، فإننا لابد أن نتأمل جيدًا وضع المرأة وما تمكنت من تحقيقه والوصول إليه حتى الآن، ونعمل جاهدين لمواجهة التحدى الأكبر وهو الصورة النمطية للأدوار التي تقوم بها المرأة في المجتمع.


وأشارت إلى ضرورة محاربة الممارسات والموروثات الثقافية السلبية التى تعيق وصولها وتحقيقها تقدما أفضل لها وللأجيال القادمة من النساء والفتيات، ويجب ألا ننسى في هذا اليوم التاريخي الاحتفال بالإنجازات والانتصارات التي تحققت للمرأة حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن قضية المساوة ليست قضية المرأة فحسب ولكنها قضية مجتمع بأكمله.


وتابعت: "نحن هنا في مصر وفي ظل قيادة سياسية حكيمة مؤمنة ومؤيدة تأييد مطلق بمشروعية وأحقية المرأة والفتاة المصرية بكل فئاتها في الحصول على كامل حقوقهما، وأنه لا مجال للنجاح ومنافسة الأمم بدون مشاركة الجنسين يدًا بيد في تنمية ونهضة مصر التي طالما حلمنا بها وجاء الوقت لتحقيقها سويا متشاركين في النجاح ومتقدمين نحو غد أفضل لمصرنا الحبيبة ولأبنائها".


وأكدت مايا مرسي، أن احتفالات المرأة هذا العام تأتي متزامنة مع احتفال المجلس القومي للمرأة بمرور 20 عاما على إنشائه، 20 عاما من الإنجازات والنجاحات والعمل الجاد المتواصل والجهد المتفاني من أجل المرأة، كان فيها المجلس هو الحامي لحقوقها، وهو أول الداعمين والمساندين والمهنئين لنجاحاتها، ومازال المجلس يواصل عطاءه وعمله بدون كلل أو ملل.


وقالت إن مصر استضافت منذ أيام المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة الذي عقد لأول مرة في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دليل على حرص الدولة على تمكين المرأة والنهوض بها وتكريمها بمشاركة مثيلاتها من جميع أنحاء العالم النجاح والتفوق وتبادل الخبرات والتجارب لمصلحة أفضل لها ولمجتمعها.


وأعربت عن أمنياتها بأن يحتفل العام المقبل بيوم المرأة العالمي مع تحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات للمرأة في مصر، وفي جميع أنحاء العالم، وأن نوجه رسالة للعالم أجمع مفادها أن المرأة المصرية في المقدمة تشارك وطنها نهضته وبناء حضارته وبقوة.

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