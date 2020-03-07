لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.. محافظ الغربية يتفقد مكاتب التموين والبريد والوحدة الصحية بسمنود ..صور

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية صباح اليوم، السبت، بقرية أبو صير بسمنود لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، كان ذلك بحضور النائب عزت المحلاوي والنائب محمد زايد أعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة سمنود واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود.





واستهل المحافظ جولته بتفقد مكتب البريد وذلك للعمل على توفير مقر آخر بمبنى الوحدة المحلية لحين الانتهاء من إنشاء مكتب بريد مطور ، كما وجه أيضًا بتوفير مقر لمكتب التموين بمبنى الوحدة المحلية لحين تشغيل المكتب النموذجي بالمجمع الخدمي.





وتابع محافظ الغربية جولته بزيارة وحدة الصحة الأولية بذات القرية لمتابعة الخدمة الطبية التي تقدمها الوحدة ، حيث تفقد أقسام (الغسيل الكلوي - العلاج الطبيعي - الصيدلية - الأسنان - رعاية الأمومة – الباطنة - التعقيم).





كما تفقد أيضًا المجمع الخدمي المقام بتكلفة مليوني جنيه وسيضم مكتب تموين وسجلا مدنيا، مكلفًا بإنهاء إجراءات توصيل المرافق من مياه وكهرباء للمبنى ، وتابع أيضًا جولته بتفقد التجهيزات النهائية للشهر العقاري تمهيدًا لا فتتاحه.





أما في قطاع مياه الشرب فقد قام محافظ الغربية بتفقد صهريج المياه الجديد بقرية أبو صير الذى تقدر طاقته الإستيعابية ١٥٠٠ م٣ ويخدم ٣ قرى وذلك للوقوف على أسباب عدم تشغيليه ، مكلفًا بالتنسيق مع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة تركيب بوستر لرفع المياه بالصهريج وتشغيله.





كما اختتم محافظ الغربية جولته بزيارة المركز الطبي بالناصرية حيث تفقد أقسام ( الغسيل الكلوي - التعقيم المركزي - الصيدلية - الأسنان - العلاج الطبيعي - المعمل).