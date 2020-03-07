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منوعات

لـ وقف العنصرية ضد الأفارقة.. ولاية أمريكية تحظر التمييز بسبب تصفيفة الشعر

السبت 07/مارس/2020 - 11:27 ص
تصفيفة شعر مميزة
تصفيفة شعر مميزة للأفارقة
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أماني إبراهيم
4 أشهر تفصل بين إعطاء المواطنين من أصول غير أمريكية حقهم في إظهار هويتهم، كالأفارقة والهنود وغيرهم ممن يتبعون تسريحات شعر مختلفة، ولكن العنصرية تمنعهم من الحفاظ على هذه التصفيفات المختلفة، مما دفع بعض الولايات في إصدار قانون بحظر التمييز وفقا لتسريحة الشعر.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فـ سيسري قانون حظر التمييز وفقا للشعر بدءا من الأول من يوليو القادم، لتصبح ولاية فيرجينيا أول ولاية في جنوب الولايات المتحدة تحظر التمييز على الشعر، فهي رابع ولاية أمريكية تتخذ مثل هذا الإجراء، بعدما حصل مشروع القانون على موافقة في مجلس الشيوخ في فرجينيا ومجلس المندوبين بالإجماع الشهر الماضي.


وسيضع هذا القانون حدا للإجراءات العقابية التي خضع لها الأميركيين الأفارقة، في المدارس والعمل حيث تم فصل موظفين وطلبة بسبب تصفيفات شعرهم، ووضعت الولاية حدا لهذا التمييز بتوقيع حاكم فيرجينيا رالف نورثهام بالموافقة على حظر التمييز وفقا لتسريحات الشعر، إيمانا بأن كل طفل من حقه الذهاب إلى المدرسة بدون تعرضه للتمييز بسبب شكله أو شعره.


وكانت قد قضت محكمة فيدرالية في عام 2016 بأنه يمكن لأصحاب العمل فصل الموظفين أو حرمانهم من الوظيفة إذا كان شعرهم مجدل، أو ذوي تسريحات شعر أخرى متعلقة بإظهار الهوية كتصفيفا ت الشعر الأفريقية، وتم رفع هذا الحظر بشكل جزئي بعد معركة دامية استمرت لمدة 4 سنوات.

وقال ديلورز ماكوين ، مندوب ولاية فرجينيا والراعي الرئيسي لمشروع القانون أن شعر الشخص جزء أساسي من هويته ولا أحد يستحق أن يتعرض للتمييز بسبب نوع الشعر الذي ولد به، أو الطريقة التي يختارها لتصفيفه.

تستمر ولايات أخرى في تقييم التشريعات التي تحظر التمييز وفقا للشعر في العمل والدراسة، وهو يحمي من التمييز على أساس تسريحات الشعر، ومر القانون في 3 ولايات من بينها كاليفورنيا ونيوجيرسي، و13 ولاية إضافية تدرس تشريعات مماثلة.
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