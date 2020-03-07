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تعليم

ختام فعاليات مؤتمر طب طنطا السنوي الـ 35 والسابع دوليا ..صور

السبت 07/مارس/2020 - 11:44 ص
مؤتمر طب طنطا السنوي
مؤتمر طب طنطا السنوي الـ 35
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أحمد على

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، ختام فعاليات الجلسات العلمية للمؤتمر الدولي السابع، والسنوي الخامس والثلاثين لكلية  الطب، الذي عُقد خلال الفترة من 3_ 6 مارس الجاري،  بعنوان "الطب الحديث بين الواقع والطموح"، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب وئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس المؤتمر .

فيما أعرب الدكتور كمال عكاشة، عن فخره بمنظومة البحث العلمي والطبي داخل كلية الطب على يد نخبة متميزة من الأساتذة الذين أنجبوا أجيالا متتالية من خيرة شباب الأطباء الذين بفضلهم كان التطور السريع والمتميز داخل المستشفيات الجامعية .

وقدم الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس المؤتمر الشكر للدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، لدعمه الكبير لكلية الطب ، كما وجه الشكر لجميع الحضور وضيوف المؤتمر من داخل مصر وخارجها، مثمنا الجهود التي بذلتها اللجان المنظمة لإنجاح المؤتمر  وخروجه بالشكل اللائق .

وأوضح الدكتور مجدي عيسي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة وسكرتير المؤتمر ، أن المؤتمر شهد مشاركة متميزة لعدد كبير من أساتذة الطب في جميع التخصصات الطبية بالجامعات المصرية ذوى الخبرة الكبيرة في هذا المجال، فضلًا عن مشاركة 14 خبيرا أجنبيا، إلي جانب مشاركة المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية الدكتور حسن التطاوى ، ومديرو المستشفيات ، ووكلاء كلية الطب ورؤساء الأقسام العلمية، ولفيف كبير من اساتذة الطب والهيئة المعاونة والأطباء المقيمين والطلاب .

ختام فعاليات مؤتمر طب طنطا السنوي الـ 35 والسابع دوليا ..صور
ختام فعاليات مؤتمر طب طنطا السنوي الـ 35 والسابع دوليا ..صور
ختام فعاليات مؤتمر طب طنطا السنوي الـ 35 والسابع دوليا ..صور
ختام فعاليات مؤتمر طب طنطا السنوي الـ 35 والسابع دوليا ..صور
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