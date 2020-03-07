نقل النواب: جهود مكافحة غسيل الأموال بالبريد تصدت للفساد بالهيئة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل،أنه بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتحسين الأداء في مراكز البريد والتي يبلغ عددها حوالي 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلا أن الفساد كان أكبر، فهو يلتهم كل الجهود التى بذلتها الحكومة لزيادة الإيرادات.





وأوضح النائب في بيان له، أنه بفضل الأنظمة المتطورة المطبقة على الخدمات المالية والإدارية في البريد المصري تم الكشف عن سرقات واختلاسات وغسيل أموال وغيره من الجرائم التي ارتكبها بعض موظفى البريد من معدومي الضمير للاستيلاء على اموال المواطنين والاضرار بالصالح العام، مشيرا إلى أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد، تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال، وبالتالي تم الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية مشبوهة، بالإضافة إلى ضبط 6 قضايا استيلاء على أموال المواطنين المتعاملين مع هيئة البريد بلغت 154 ألفا و354 جنيها، والاحتيال لصرف مبالغ غير مستحقة من معاش تكافل وكرامة.





وقال إن الجيل الجديد من مكاتب البريد يتمتع بماكينات تقديم الخدمات وماكينات صراف آلى تفاعلية تمكن العملاء من الاستفادة من جميع الخدمات البريدية وفتح حسابات جديدة وإصدار بطاقات الخصم المربوطة على حساب العميل وصرف الشيكات كما انه يقدم العديد من المعاملات المالية التى يقدمها البريد المصرى دون أدنى تدخل من العنصر البشرى، موضحا أن نظام الميكنة والتحول الرقمى والتكنولوجى ساهم بشكل كبير فى مكافحة الجرائم، وكذلك تطوير نظم تقديم الخدمات وفقًا لأحدث المعايير الدولية يساهم في تقديم جميع الخدمات التى يحتاجها المواطن عبر مكاتب البريد بكل سهولة