إصابة المرجع الشيعي العراقي هادي المدرسي بـ كورونا

أفاد محسن المدرسي، نجل المرجع الشيعي هادي المدرسي، بإصابة والده بفيروس كورونا، وهو يخضع حاليا للعلاج.





وقال المدرسي، في تدوينة على صفحته في فيسبوك، إنه يتماثل حاليا للشفاء من مرض يشك الأطباء بأنه الوباء المنتشر.





ولاحقا، نشر مكتب المدرسي تسجيلا للأخير دعا فيه بالشفاء العاجل لجميع المصابين بالفيروس.





وقال في كلمته، إن الصحة والمرض هما وجهان لعملة واحدة، فالصحة والمرض كلاهما قد يكونان نعمة للإنسان.





ويعد المدرسي من الشخصيات الدينية الشيعية البارزة، ولديه أنشطة سياسية واجتماعية، وهو يقيم حاليا في إيران، التي تعد واحدة من أهم بؤر انتشار الفيروس بعد الصين.





يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العراق ارتفع إلى 38 حالة.



