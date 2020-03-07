أسبوع حافل بالندوات العلمية بأكاديمية البحث بمناسبة شهر العلوم المصري.. الرنين المغناطيسي في الصحة والدواء ودور المرأة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. أبرز الموضوعات المتناولة

الرنين المغناطيسي في الصحة والدواء.. ندوة للبحث العلمى.. 10 مارس

"الأمراض المشتركة" ندوة للبحث العلمي.. 11 مارس المقبل

انطلاق مؤتمر دور المرأة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة غدًا





تنظم أكاديمية البحث العلمي عددا من الفعاليات الهامة التي تقدمها اللجان الوطنية في الأكاديمية خلال هذا الأسبوع، والتي تتمثل في ندوات عدة، معلنة أن الحضور مجانى ومفتوح لجميع الحضور دون تسجيل، حيث تتضمن هذه الندوات محتوى علميا يناسب جميع الفئات العمرية، وذلك في إطار فعاليات شهر العلوم المصري.

في هذا السياق، تقوم اللجنة الوطنية للكائنات الدقيقة بعقد ندوة عن "الأمراض المشتركة"، يوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020 بمبنى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك في إطار الاحتفالية بشهر العلوم المصرى.





يفتتح فعاليات الندوة الدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور أحمد جعفر فوزى حجازى، رئيس اللجنة الوطنية للكائنات الدقيقة.





وتناقش الندوة مشكلة من أخطر المشاكل التي تواجه المنظومة الصحية في العصر الحديث، وهى الأمراض المشتركة، فتعريف الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان هي أنها مجموعة من الأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وتسبب له إصابات بدرجات متفاوتة.

وتنتقل هذه الأمراض من الحيوان إلى الإنسان بطرق مختلفة، وتكمن خطورتها في أنها تؤثر على الحالة الصحية للأفراد وعلى الثروة الحيوانية التى تعد أحد مصادر الغذاء للإنسان، وقد زادت حدة وخطورة هذه الأمراض خلال السنوات الماضية بسبب زيادة الطلب على الغذاء (خاصة الحيواني المصدر) نظرا للزيادة الرهيبة في معدلات النمو السكاني بدون زيادة مقابلة في الثروة الحيوانية، وما ترتب عليه من زيادة في حركة نقل الحيوانات بين الدول بل وبين القارات أيضا، وترتب على ذلك أيضا تغير في أساليب الرعي وأساليب تربية الحيوانات، وتغيرت بيئة الحيوان وازداد قربا من الإنسان وتلازما معه فى البيت مثل الحيوانات الأليفة، ما تسبب له في إصابات بدرجات متفاوتة وتنتقل بطرق مختلفة ويمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.

كما تعقد اللجنة الوطنية للأدوية ندوة عن "الرنين المغناطيسي في الصحة والدواء"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020، بمبنى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك في إطار الاحتفال بشهر العلوم المصرى.





يفتتح فعاليات الندوة الدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمود الماس، رئيس اللجنة الوطنية للأدوية.

ومن المعروف أنه يمكن تحليل طيف الرنين المغناطيسي النووي بسهولة، وغالبًا ما يمكن التنبؤ به للجزيئات الصغيرة، وبذلك فإنه يستخدم في الكيمياء العضوية لتأكيد هوية المادة، فالمجموعات الوظيفية المختلفة ممكنة التمييز بوضوح، والمجموعات الوظيفية المتطابقة مع المركبات المجاورة المغايرة ستعطي إشارات مميزة.

وقد حل طيف الرنين المغناطيسي النووي محل اختبارات الكيمياء الرطبة التقليدية مثل كواشف اللون المستخدمة في تحديد المركبات بلونها، وعيب هذه التقنية أنها تتطلب كمية كبيرة نسبيًا؛ 2-50 ملغ، من المادة النقية مع أنه يمكن استردادها.

وتطبيقات الرنين المغناطيسي النووي هي:

* تحديد بنية وديناميكية وحالة تفاعل والبيئة الكيميائية والبنية الإلكترونية للجزيئات الصغيرة والكبيرة مثل جزيئات البروتين والحمض النووي.

* التطبيقات الطبية، حيث يستخدم مطيافية الرنين النووي في الطب لتشخيص الأورام واضطرابات الأوعية الدموية والأمراض الأخرى.

* يتزايد استخدام الرنين المغناطيسي النووي في العلوم الهندسية والجيولوجية والاكتشافات البترولية.

كما تنظم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ممثلة فى اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم، المؤتمر القومى بعنوان "دور المرأة العلمية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2020/2030.. محور التنمية الصحية"، خلال الفترة 8-9 مارس 2020، تحت رعاية الدكتـور خالد عبد الغفار، وزير البحث العلمى والتعليم العالى.





ويفتتح فعاليات المؤتمر كل من الدكتـور محمود محمد صقر، رئـيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتـورة نبية عبد المقصود، رئيس المؤتمر.

وتُلقى فى هذا المؤتمر 17 محاضرة عامة، وسوف يتناول المؤتمر جلسات عن:

1. التوعية التغذوية للمرأة للحفاظ على صحة المرأة

2. دور الأم فى حماية أبنائنا من مخاطر التعاطى والتدخين

3. أهمية ترسيخ صناعة الأمصال واللقاحات كمحور أساسى فى الطب الوقائى

4. الذكاء الاصطناعى يدعم الطب الرقمي

5. فقر الدم فى الأطفال من منع الانتشار للشفاء

6. التقزم: التشخيص والعلاج

7. هشاشة العظام فى الأطفال المبتسرين (التشخيص والعلاج)

8. الجديد فى علاج السكر فى الأطفال والمراهقين

9. الاتجاهات الحديثة فى علاج سرطان الثدى

10. دور الطب التكميلى فى علاج السمنة

11. طرق الوقاية