سقوط مسلحين سرقا موبيل من طالب بالإكراه بالزيتون

تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من القبض على لصين مسلحين سرقا هاتفا محمولا من طالب بالإكراه أثناء سيره بالزيتون.





وأوضح مصدر أمني أنه فى أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بشارع دار السلام دائرة القسم تلاحظ لهم وجود تجمع من الأهالي، و باستبيان الأمر تمكنوا بمعاونة الأهالي من ضبط عاطلين حال استقلالهما دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية".





وتبين أن بحوزة المقبوض عليهما فرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقتان من ذات العيار عقب شروعهما في سرقة هاتف محمول من طالب كرهًا عنه تحت تهديد السلاح الناري المضبوط بحوزتهما.





وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، بسؤال المجني عليه اتهمهما بالشروع في سرقته بالإكراه ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.