العين يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإماراتي

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، أن العين أصبح أكثر فريق في تاريخ الدوري الإماراتي بعهد الاحتراف تحقيقا للانتصارات بـ 175 فوزا.





وأضافت الصحيفة، أن العين احتاج إلى 290 مباراة منذ موسم 2008-2009، للوصول إلى هذا العدد من الانتصارات، جامعا 581، وهو أيضا أعلى معدل لكل الأندية.





وتابعت الصحيفة، أن العين ينجح خلال الموسم الحالي في الوصول إلى النطقة الـ 600، خصوصا مع تبقي ثماني جولات.





ويحتل العين وصافة جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 37 نقطة، خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 40 نقطة.







