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توك شو

هاشتاج حمدالله على السلامة يا وزيرة الصحة يتصدر تويتر.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 11:37 ص
عودة وزيرة الصحة
عودة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد من الصين
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فرح علاء الخولي

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن مواقع السوشيال ميديا اهتمت بعودة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان من الصين.


وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال فقرة السوشيال ميديا المذاعة ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن أكثر من هاشتاج تصدر على مواقع التواصل الاجتماعي و"تويتر"، ومن أهمها #حمدالله على السلامة يا وزيرة الصحة، حيث أشاد المشاركون بالهاشتاج بموقف الدكتورة هالة زايد، وشجاعتها وحرصها على توصيل رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين.


وأضافت أن الوزيرة أعطت هدية مصر للصين تضمنت مجموعة من المستلزمات الطبية وبعض الاحتياجات لمواجهة المرض.


وأشارت إلى أن تناول رواد السوشيال ميديا صورًا لعودة الوزيرة، وخضوعها هي والوفد المرافق لها لإجراءات الحجر الصحي، وتطبيق الإجراءات والوقاية على كل المواطنين وخضوعهم لفترة العزل الصحي وهي 14 يومًا هي فترة حضانة المرض.

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