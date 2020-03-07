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رياضة

وائل عزت: بطولة الأهلي التنشيطية للسباحة حققت أهدافها

السبت 07/مارس/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبر وائل عزت؛ رئيس جهاز ألعاب كرة الماء بالنادي الأهلي عن سعادته بمنافسات بطولة الأهلي التنشيطية الخامسة لبراعم السباحة وكرة الماء، بمشاركة ما يقرب من 1000 سباح وسباحة.

وأكد وائل أن البطولة تحقق أهدافها كل عام، نظرا للأجواء التنافسية التي تشهدها على غرار ما يحدث في البطولات الرسمية.

وأوضح، أن البطولة تقام بهدف اكتساب الخبرات والاستعداد القوي للمنافسات الرسمية خلال الموسم، ويتم الاستعانة خلالها بطواقم تحكيم من أعضاء الأجهزة الفنية، لاكتساب الخبرات أيضا مع اللاعبين.

وأشاد عزت بالمشاركة القوية للسباحين بين الفروع الثلاثة، مؤكدا أن البطولة أظهرت العديد من العناصر المميزة التي تؤكد أن مستقبل اللعبة داخل النادي مبشر للغاية.

وأكد رئيس جهاز ألعاب كرة الماء، أن مشاركة ما يقرب من ألف سباح وسباحة في البطولة هو رسالة تأكيد على أن قطاع ألعاب كرة الماء يسير نحو الأفضل، وهناك مواهب جديدة قادمة سوف تمثل النادي في البطولات.

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