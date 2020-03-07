ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" إلى 4 حالات في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى أربع حالات، وذلك عقب تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.





وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أنه تم تسجيل الحالات الجديدة في إقليم "هيرات" الواقع غربي أفغانستان على الحدود مع إيران.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.