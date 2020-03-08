AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. تربية نوعية بنها تنظم الملتقى الثاني لتطوير التعليم والتكنولوجيا الذكية

الأحد 08/مارس/2020 - 03:44 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

تنطلق اليوم الأحد فعاليات الملتقي العلمي الثاني لقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، و الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها والدكتور رجب مجاهد، عميد هندسة شبرا، والدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد، عميد كلية التربية النوعية ببنها، ويحمل الملتقى هذه الدورة عنوان " التكنولوجيا الذكية في تطوير منظومة التعليم  في ضوء رؤية مصر 2030"، ويقام الملتقى فى نسخته الثانية بقاعة المؤتمرات والاحتفالات الكبرى بالجامعة.


وقال الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية إن أهداف الملتقى تأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، وهي استراتيجية حكومية تسعى للنهوض بالبلاد إلى مصاف أفضل 30 دولة بالعالم بمجالات عديدة بحلول عام 2030، وتضمن 12 محورًا من بينهما محور التعليم والتدريب والمعرفة والابتكار والبحث العلمي وتعد الجامعات وخاصة  كليات التربية  والتربية النوعية هي المنوطة بهذين المحورين، حيث تسعى الدولة المصرية إلى التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا الذكية في مختلف جوانب الحياة وفيها العملية التعليمية النظامية، مشيرا إلى أن هذا ما يدفع بقسم تكنولوجيا التعليم بجامعة بنها لتنظيم الملتقى الثاني له بعنوان التكنولوجيا الذكية في تطوير منظومة التعليم فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.


وأشار الدكتور هاني شفيق رئيس قسم تكنولوجيا التعليم ومقرر الملتقي، إلى أهمية الملتقى من خلال مجموعة أوراق العمل، والتي تتمثل في تبادل الأفكار الجديدة والخبرات بين أساتذة التخصص فى تكنولوجيا التعليم والباحثين في مختلف الجامعات  المصرية - وتطوير مجالات البحث في تكنولوجيا التعليم بمجال التعليم الجامعي وقبل الجامعي بمصر، بالإضافة إلى رصد تطبيقات العملية التكنولوجية الذكية واستخداماتها في التعليم – وأيضًا وضع التصور المستقبلي لاستخدام التكنولوجيا الذكية في التعليم  داخل مصر في ضوء التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.


وأوضح الدكتور إيهاب سعد محمدي مدرس تكنولوجيا التعليم بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية ببنها، أن الملتقي يضم العديد من المحاضرات وورش العمل التي يديرها علماء متخصصون وأكاديميون في مجال تكنولوجيا التعليم في مصر ورؤساء ومقرري اللجان العلمية، متمنيا أن يحظى الملتقى الثاني بالنجاح الكبير بما يحقق التقدم والارتقاء لمصرنا الغالية، والوصول إلى النتائج المستهدفة، والتي تمثل الركيزة الأساسية في نهضة الأمم وبناء الحضارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإبداع والتكنولوجيا في التعليم النوعي.. مؤتمر فى الغردقة 25 فبراير

شركاء في حب الوطن.. معرض فني بجامعة بنها..فيديو وصور

فبراير القادم.. مؤتمر «الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعي» بعين شمس

«نوعية بنها» تطلق الملتقى الثاني لتطوير التعليم التكنولوجي.. 8 مارس المقبل

أحمد الشيخ مديرا تنفيذيا لمكتب رعاية المبعوثين بجامعة بنها

تعرف علي محاور مؤتمر الإبداع والتكنولوجيا بكلية تربية نوعية عين شمس

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد يكشف سر تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز

شق بطنه بسكين..عامل يدفع حياته ثمنا لخلافات الجيرة بالدقهلية

رانيا يوسف تتصدر تويتر بعد إطلالتها الجريئة في مهرجان الأقصر

بعد فوز السوري محمد إسلام .. بهاء الدين محمد يفتح النار على ذا فويس كيدز

رأسه كادت تنفجر .. إيراني مصاب بكورونا يسقط أرضا والإسعاف ترفض الحضور .. فيديو

باللون الذهبي وفوق الركبة.. متسابقات ملكة جمال الأناقة 2020 بتصميمات بهيج حسين.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صور لـ8 أطفال ضحايا حريق الكويت .. الخادمة أحرقت بهم الكنبة| تفاصيل

مصرية تملأ الحرم بـ «الزغاريد» فرحة بفتح صحن الطواف

غادة عبد الرازق .. 10 صور من الذكريات تشعل السوشيال ميديا