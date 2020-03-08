اليوم.. تربية نوعية بنها تنظم الملتقى الثاني لتطوير التعليم والتكنولوجيا الذكية

تنطلق اليوم الأحد فعاليات الملتقي العلمي الثاني لقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، و الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها والدكتور رجب مجاهد، عميد هندسة شبرا، والدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد، عميد كلية التربية النوعية ببنها، ويحمل الملتقى هذه الدورة عنوان " التكنولوجيا الذكية في تطوير منظومة التعليم في ضوء رؤية مصر 2030"، ويقام الملتقى فى نسخته الثانية بقاعة المؤتمرات والاحتفالات الكبرى بالجامعة.





وقال الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية إن أهداف الملتقى تأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، وهي استراتيجية حكومية تسعى للنهوض بالبلاد إلى مصاف أفضل 30 دولة بالعالم بمجالات عديدة بحلول عام 2030، وتضمن 12 محورًا من بينهما محور التعليم والتدريب والمعرفة والابتكار والبحث العلمي وتعد الجامعات وخاصة كليات التربية والتربية النوعية هي المنوطة بهذين المحورين، حيث تسعى الدولة المصرية إلى التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا الذكية في مختلف جوانب الحياة وفيها العملية التعليمية النظامية، مشيرا إلى أن هذا ما يدفع بقسم تكنولوجيا التعليم بجامعة بنها لتنظيم الملتقى الثاني له بعنوان التكنولوجيا الذكية في تطوير منظومة التعليم فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.





وأشار الدكتور هاني شفيق رئيس قسم تكنولوجيا التعليم ومقرر الملتقي، إلى أهمية الملتقى من خلال مجموعة أوراق العمل، والتي تتمثل في تبادل الأفكار الجديدة والخبرات بين أساتذة التخصص فى تكنولوجيا التعليم والباحثين في مختلف الجامعات المصرية - وتطوير مجالات البحث في تكنولوجيا التعليم بمجال التعليم الجامعي وقبل الجامعي بمصر، بالإضافة إلى رصد تطبيقات العملية التكنولوجية الذكية واستخداماتها في التعليم – وأيضًا وضع التصور المستقبلي لاستخدام التكنولوجيا الذكية في التعليم داخل مصر في ضوء التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.





وأوضح الدكتور إيهاب سعد محمدي مدرس تكنولوجيا التعليم بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية ببنها، أن الملتقي يضم العديد من المحاضرات وورش العمل التي يديرها علماء متخصصون وأكاديميون في مجال تكنولوجيا التعليم في مصر ورؤساء ومقرري اللجان العلمية، متمنيا أن يحظى الملتقى الثاني بالنجاح الكبير بما يحقق التقدم والارتقاء لمصرنا الغالية، والوصول إلى النتائج المستهدفة، والتي تمثل الركيزة الأساسية في نهضة الأمم وبناء الحضارات.