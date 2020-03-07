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محافظات

تصدعات وشروخ تؤدى لانهيار جزئي بمنزل سكني في المحلة والمحافظ يوجه بإزالته..صور

السبت 07/مارس/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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أحمد على

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى المحاسب محمد متولي أبوسليم رئيس حي ثان بتشكيل لجنة هندسية لفحص ومعاينة الانهيار الجزئي لمنزل سكني مكون من 3 طوابق بمنطقة شارع النوساني بنطاق الحي حفاظا على أرواح المواطنين.


وشدد محافظ الغربية فى توجيهاته على ضرورة فرض كردون أمني حول المنزل والدفع بمعدات لتنكيسه بشكل آمن لوقاية المارة بالشارع لأي أخطار تهدد حياتهم محتمله .


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى  اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من  العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي شارع النوساني يفيد بانهيار منزل سكني بدائرة القسم .


كما باشرت القيادات الأمنية والتنفيذية دورها من خلال الانتقال إلى مكان البلاغ ومتابعة تطورات انهيار المنزل جراء التصدعات والشروخات المفاجئة دون وقوع مصابين أو خسائر في الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة للتحقيق.


وأعطي المحاسب محمد متولي أبوسليم رئيس حي ثان مساعديه تعليماته بسرعة بأهمية إزالة المنزل السكني الكائن بشارع النوسانى المتفرع من شارع قاسم نطاق كون يعد يشكل خطر داهم على الجيران.

تصدعات وشروخ تؤدى لانهيار جزئي بمنزل سكني في المحلة والمحافظ يوجه بإزالته..صور
تصدعات وشروخ تؤدى لانهيار جزئي بمنزل سكني في المحلة والمحافظ يوجه بإزالته..صور
تصدعات وشروخ تؤدى لانهيار جزئي بمنزل سكني في المحلة والمحافظ يوجه بإزالته..صور
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