قطر تعلن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كشفت وزارة الصحة القطرية اليوم، السبت، عن رصد حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد - 19"، لأحد المواطنين القطريين العائدين من إيران.





وقالت الوزارة في بيانها إن المواطن القطري خضع للحجر الصحي فور وصوله للبلاد، ولفتت إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد وصل إلى 12 حالة حتى الآن.





وأوضحت وزارة الصحة القطرية أنه تم إدخال المريض إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة، مؤكدة أنه لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله.





كان مكتب الاتصال الحكومي القطري، أعلن أمس، الجمعة، تعليق الخروج والدخول إلى البلاد باستخدام البطاقة الشخصية للقطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.





وانتشر المرض الناجم عن الفيروس في 85 دولة ومنطقة، ما أسفر عن وفاة أكثر من 3 آلاف، وفقًا للبيانات التي جمعتها مفوضية الصحة الوطنية الصينية.



