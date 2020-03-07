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برلمان

نقل البرلمان تطالب بسرعة تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد

السبت 07/مارس/2020 - 12:16 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقضايا التي ناقشها كامل الوزير، وزير النقل مع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع خاصة فيما يتعلق بسبل دفع وتعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية بين مصر وتشاد من خلال دراسة تنفيذ الطريق البري ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين دول غرب أفريقيا، مطالبا بالإسراع فى اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع لتنفيذ الطريق الاستراتيجي.

وأشاد "زين الدين"، فى بيان أصدره اليوم، باستعراض الوزيرين لكل المقترحات الخاصة بالمشروع والاتفاق على عقد لقاءات مكثفة لوضع تصور نهائي للعرض على مجلس الوزراء والقيادة السياسية وحرص الوزيرين على حضور رؤساء هيئتي الموانئ البرية والجافة والطرق والكباري والنقل البري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وقيادات الوزراتين لبحث عدد من الموضوعات المشتركة التي تخدم حركة التجارة مع عدد من الدول الأفريقية.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أهمية الإجراءات التي ناقشها الاجتماع والخاصة بتسهيل حركة الأفراد والبضائع بميناء السلوم البري مثل إنشاء عدد من الطرق داخل الميناء وتخصيص مسار سريع للبضائع سريعة التلف والتعاقد مع شركات متخصصة في شحن وتفريغ البضائع للمساهمة في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وتوفير عدد من الموازين الإلكترونية بالميناء ومناقشة أثر تطبيق قرار تعريفة مقابل الخدمات على الجديد على حركة سيارات النقل وحجم البضائع.

وأفاد رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بأن تطبيق القرار لم يؤثر مطلقا على حركة سيارات النقل التي تحمل البضائع ولا حجم البضائع التي يتم عبورها عبر الميناء اضافة الى استعراض الوضع الحالي والمستقبلي لتطوير منطقة السلوم، حيث تقوم وزارة النقل بالتطوير الشامل لميناء السلوم البري بناءا على توجيهات القيادة السياسية واتخاذ وزارة النقل لجميع الإجراءات اللازمة نحو زيادة مساحة الميناء الحالية بمساحة أخرى مماثلة وقدرها 285 فدانًا وكذلك تخصيص مساحة 700 فدان بمنطقة السلوم لإنشاء منطقة لوجيستية عليها تخدم الحركة التجارية بين مصر ودول شمال أفريقيا.
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