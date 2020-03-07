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حوادث

ضبط تاجرى مخدرات قبل ترويجهما سمومهما في التبين

السبت 07/مارس/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
ألقت قوات الأمن بالقاهرة القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما حشيش قبل ترويجه على عملائهما بالتبين.

وأثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة التبين بطريق الأوتوستراد، دائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطلين حـال استقلالهما دراجة نارية وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 100 جرام ومبلغ مالي 150 جنيها و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والدراجة لتسهيل تنقلاتهما، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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