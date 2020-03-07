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تعليم

بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها.. الجامعة البريطانية تكرم راغب علامة خلال احتفالها

السبت 07/مارس/2020 - 12:14 م
راغب علامة
راغب علامة
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قسم التعليم
كرمت الجامعة البريطانية في مصر، المطرب اللبناني راغب علامة كأفضل مطرب عربي خلال الاحتفالية الضخمة التي أقامتها الجامعة بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها في مصر، وبحضور خريجي 11 دفعة سابقة ممن شغلوا مختلف الوظائف بالدولة.

وأشاد المطرب راغب علامة بإمكانيات الجامعة البريطانية، واصفا إياها بالصرح العلمي العظيم الذي تفخر به الدول العربية وليس مصر فقط، مؤكدًا أن هذا ليس بجديد على مصر التي تعد عاصمة النور في الشرق الأوسط.

وقدم الحضور الشكر للجامعة البريطانية على ما قدمته لهم من علم وخبرات أثناء دراستهم بها، مما كان له عظيم الأثر في مستقبلهم العملي الذي يليق بما حصلوا عليه من علوم جعلتهم صالحين للعمل في جميع دول العالم.

وقامت الجامعة بعمل تجهيزات للحفل بمواصفات "لايف" عالمية، نظرًا لضخامة وأهمية الحدث الذي شارك به آلاف الخريجين من أبناء الجامعة البريطانية.

وحضر راغب علامة الحفل بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر علامة، حيث كان في استقبالهما السيدة حنان السعداوي مدير التسويق والعلاقات العامة وشؤون الخريجين والأنشطة الطلابية بالجامعة البريطانية، بالإضافة لمنظم الحفل مصطفى أبو دشيش.

وقدم راغب علامة عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "اللى باعنا"، و"مبهزرش" و"نسينى الدنيا"، "كان غيرك أشطر".. بالإضافة إلى ما قدمه تلبية لرغبات الجمهور على مدى قرابة الساعتين لم تنقطع خلالهما وصلات الغناء وتفاعل الحضور الذي تخلله صيحات وهتافات الإعجاب.

كما شارك في إحياء الحفل الـ dj مو والـ dj النسائي ola was، حيث كان من بين عدد كبير من الشخصيات العامة والبارزة.
بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها.. الجامعة البريطانية تكرم راغب علامة خلال احتفالها
بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها.. الجامعة البريطانية تكرم راغب علامة خلال احتفالها
بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها.. الجامعة البريطانية تكرم راغب علامة خلال احتفالها
بمناسبة مرور 15 عاما على إنشائها.. الجامعة البريطانية تكرم راغب علامة خلال احتفالها
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