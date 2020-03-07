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محافظات

محافظ البحيرة: دعم المنظومة الصحية في المستشفيات بأجهزة طبية حديثة

السبت 07/مارس/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات العامة والمركزية، وذلك من خلال المتابعة الدورية وتحديد الاحتياجات الملحة والأجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها.
 
من جانبه، نوه الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة والسكان، إلى توريد أجهزة جديدة للمستشفيات، منها إدخال جهاز جديد لعمليات الكتاركت بالموجات فوق الصوتية لمستشفى الرمد، وهو أحدث إصدار لهذه الأجهزة عالميا، وتزويد مستشفى الصدر بجهاز سونار جديد لقسم المناظير، وجهاز قياس وظائف التنفس لعيادة صحة الرئة وجهاز رسم قلب  لقسم الطوارئ، بالإضافة إلى تزويد مستشفى الدلنجات المركزى بـ"2 سرير عناية مركزة  - جهاز موجات فوق صوتية – جهاز كيمياء دم -  جهاز تخدير - 9 ماكينات غسيل كلوى – ميكروسكوب معمل  - جهاز صدمات – جهاز كى  جراحي".

وأكد وكيل صحة البحيرة وصول 7 ماكينات فى وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أبو المطامير المركزي، ووصول 6 ماكينات غسيل كلوى من الوزارة لمستشفى حوش عيسى، وتزويد مستشفى رشيد بـ 20 سريرا لقسم الأطفال الجديد، و1 جهاز رسم قلب للقسم، و7 تروللى نقل مريض، وتزويد قسم عمليات العظام بالمستشفى ببعض المستلزمات هي؛ 1 جهاز سيى ار فوجى فيلم، و2 كاسيت ودريل للعظام، و2 علبة أفلام وطابعة بلاستيك، بالإضافة إلى تزويد مستشفى الرحمانية بـ4 أسرة عناية ومحطة تمريضية.

وأشار الدكتور يسرى بيومى إلى دور المشاركة المجتمعية بالمستشفيات، من خلال تزويد مستشفى حميات دمنهور بـ 2 كرسى متحرك وتركيب 2 ماكينة غسيل كلوى لمستشفى حميات كفر الدوار وتزويد مستشفى إدكو بـ 30 سرير لوحدة الكلى و3 أسرة ولادة.

محافظ البحيرة: دعم المنظومة الصحية في المستشفيات بأجهزة طبية حديثة
محافظ البحيرة: دعم المنظومة الصحية في المستشفيات بأجهزة طبية حديثة
محافظ البحيرة: دعم المنظومة الصحية في المستشفيات بأجهزة طبية حديثة
محافظ البحيرة: دعم المنظومة الصحية في المستشفيات بأجهزة طبية حديثة
محافظ البحيرة: دعم المنظومة الصحية في المستشفيات بأجهزة طبية حديثة
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