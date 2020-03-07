جمال الفرس المصري.. محطة الزهراء لتربية الخيول: العالم يلجأ لنا لتحسين الصفات الوراثية

قالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية محطة الزهراء للخيول العربية، إن الخيل العربي له خصوصية كبيرة ولذلك تم إنشاء منطقة الزهراء للخيول في عام 1928، ومساحته تقارب 50 فدانا، وأن المحطة تتميز بوجود 5 عائلات من الخيل.





وتابعت الدكتور نجلاء رضوان، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن تلك العائلات هي الأكثر ندرة على مستوى العالم، ومنها سلالة الدهنان والهبان والعبيان والصقلاوي والكحيلان.

وأضافت أن هدف إنشاء المحطة هو الحفاظ على السلالات الموجودة، موضحة أن أي محطة تربية خيول على مستوى العالم عندما تهدف إلى تحسين صفات وراثية تلجأ إلى محطة الزهراء، ونقاء الدم لسلالة الخيل.