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جمال الفرس المصري.. محطة الزهراء لتربية الخيول: العالم يلجأ لنا لتحسين الصفات الوراثية

السبت 07/مارس/2020 - 01:49 م
الخيل المصري
الخيل المصري
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية محطة الزهراء للخيول العربية، إن الخيل العربي له خصوصية كبيرة ولذلك تم إنشاء منطقة الزهراء للخيول في عام 1928، ومساحته تقارب 50 فدانا، وأن المحطة تتميز بوجود 5 عائلات من الخيل.


وتابعت الدكتور نجلاء رضوان، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن تلك العائلات هي الأكثر ندرة على مستوى العالم، ومنها سلالة الدهنان والهبان والعبيان والصقلاوي والكحيلان.

وأضافت أن هدف إنشاء المحطة هو الحفاظ على السلالات الموجودة، موضحة أن أي محطة تربية خيول على مستوى العالم عندما تهدف إلى تحسين صفات وراثية تلجأ إلى محطة الزهراء، ونقاء الدم لسلالة الخيل.

وأوضحت أنها الجهة الوحيدة التي يلجأ لها كل العالم عندما يرغب في تحسين السلالة في الخيل لديه، وأن الخيل العربي المصري يتميز بصفات جمالية فريدة، ومنها تناسق في الجسم، والحركة، وجبهة عريضة، وعين جميلة.
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