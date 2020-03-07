قمة الصمت.. يوفنتوس يواجه إنترميلان بدون جماهير فى الدورى الإيطالى بسبب كورونا

تقام غدا، الأحد، قمة الدورى الإيطالى بين يوفنتوس وإنترميلان ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لبطولة الدورى الإيطالى، ولكن تقام بدون حضور جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا الذى تسبب فى تأجيل وإلغاء العديد من المنافسات الرياضية.





كانت المباراة مقررة الأسبوع الماضي، لكنها لم تقم في موعدها، قبل أن يعلن الاتحاد الإيطالي إقامتها دون جمهور بوفقا للقرار الصادر من قبل الحكومة الإيطالية في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، والقاضي بإقامة جميع مباريات الدوري خلف أبواب موصدة حتى 3 من أبريل المقبل.





وكان من المقرر أن يحتضن ملعب أليانز أرينا 40 ألف متفرج، لكن الأمر سيقتصر على 500 فقط.





واستغل لاتسيو تأجيل هذه المباراة الأسبوع الماضي، لينفرد بالصدارة برصيد 62 نقطة، مقابل 60 ليوفنتوس، و54 لإنتر ميلان، مع مباراتين أقل.





واتخذت السلطات في إيطاليا إجراءات أخرى، تتمثل بخضوع جميع الحاضرين في مباراة القمة لفحص بجهاز لمعرفة درجة الحرارة، وفرضت مسافة مترين بين الصحفيين المتواجدين في الملعب لتغطية المباراة، ولن يتمكن هؤلاء من إجراء المقابلات في الأماكن المخصصة، لذلك في أروقة الملعب وألغيت المؤتمرات الصحافية قبل وبعد المباراة.





وإذا كان تاريخ القمة تغير، فان المعادلة بقيت واضحة أمام الفريقين، لأن إحراز النقاط الثلاث الأهم.





وتعتبر المباراة ثأرية لإنتر ميلان الذي خسر على ملعبه ذهابًا، وهو يدرك أن خسارة جديدة ستعني تضاؤل آماله في إحراز اللقب، ووضع حد لاحتكار منافسه على اللقب المحلي في السنوات الثماني الماضية.