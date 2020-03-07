AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قمة الصمت.. يوفنتوس يواجه إنترميلان بدون جماهير فى الدورى الإيطالى بسبب كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 12:30 م
رونالدو مع يوفنتوس
رونالدو مع يوفنتوس
Advertisements
القسم الرياضى
تقام غدا، الأحد، قمة الدورى الإيطالى بين يوفنتوس وإنترميلان ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لبطولة الدورى الإيطالى، ولكن تقام بدون حضور جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا الذى تسبب فى تأجيل وإلغاء العديد من المنافسات الرياضية.

كانت المباراة مقررة الأسبوع الماضي، لكنها لم تقم في موعدها، قبل أن يعلن الاتحاد الإيطالي إقامتها دون جمهور بوفقا للقرار الصادر من قبل الحكومة الإيطالية في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، والقاضي بإقامة جميع مباريات الدوري خلف أبواب موصدة حتى 3 من أبريل المقبل.

وكان من المقرر أن يحتضن ملعب أليانز أرينا 40 ألف متفرج، لكن الأمر سيقتصر على 500 فقط.

واستغل لاتسيو تأجيل هذه المباراة الأسبوع الماضي، لينفرد بالصدارة برصيد 62 نقطة، مقابل 60 ليوفنتوس، و54 لإنتر ميلان، مع مباراتين أقل.

واتخذت السلطات في إيطاليا إجراءات أخرى، تتمثل بخضوع جميع الحاضرين في مباراة القمة لفحص بجهاز لمعرفة درجة الحرارة، وفرضت مسافة مترين بين الصحفيين المتواجدين في الملعب لتغطية المباراة، ولن يتمكن هؤلاء من إجراء المقابلات في الأماكن المخصصة، لذلك في أروقة الملعب وألغيت المؤتمرات الصحافية قبل وبعد المباراة.

وإذا كان تاريخ القمة تغير، فان المعادلة بقيت واضحة أمام الفريقين، لأن إحراز النقاط الثلاث الأهم.

وتعتبر المباراة ثأرية لإنتر ميلان الذي خسر على ملعبه ذهابًا، وهو يدرك أن خسارة جديدة ستعني تضاؤل آماله في إحراز اللقب، ووضع حد لاحتكار منافسه على اللقب المحلي في السنوات الثماني الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنتر يدعم الصين ضد فيروس كورونا بـ شارة خاصة في ديربي ميلانو

إنتر ضد ميلان.. موعد مباراة ديربي الغضب في الدوري الإيطالي

فيروس كورونا يهدد مستقبل الرياضة حول العالم.. فيديو

انفراجة جديدة في موعد لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان بعد تأجيلها بسبب كورونا

تأجيل مباراة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا بسبب فيروس كورونا

اتجاه لتأجيل موقعة نابولي وإنتر ميلان في كأس إيطاليا بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بعد اعتناقها الإسلام.. ليلى إسكندر تثير الجدل من جديد حول جنسيتها

القوة الضاربة سلاح الأهلي في مواجهة صن داونز ..اعرف التشكيل

تريند الفن.. الجثة متعفنة.. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. نجم مسرح مصر يحرج هاني شاكر

بقبلة على الوجه.. عبير صبري تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها.. فيديو

بعد عودتها من شهر العسل.. عروس تنهي حياتها لأسباب غامضة

محمد رمضان يسخر من أحد متابعيه على إنستجرام.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات

أسعار السيارات الصيني في السعودية اليوم.. صور

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 صور تكشف جمال لجين عضاضة