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حوادث

ضبط لصوص سرقوا سيارة تابعة لكنيسة ماري جرجس بالنزهة

السبت 07/مارس/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
نجح رجال الأمن بالقاهرة فى ضبط لصوص سرقوا سيارة تابعة لكنيسة ماري جرجس بالنزهة، وتمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

تبلغ للمقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة من المدير المسئول لكنيسة ماري جرجس هليوبوليس الكائنة بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة السيارة التابعة للكنيسة عمله "ميني باص" حال توقفها أمام باب الكنيسة الجانبي ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ٣ سائقين وعاطل، تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم.

واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك"، تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولي عليها لدى عميلهم "سيئ النية" صاحب ورشة حدادة.

باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمهم بالسرقة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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