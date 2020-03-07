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محافظات

شاهد.. قافلة علاجية لحزب مستقبل وطن بكفر الزيات والتوعية بخطورة فيروس كورونا..صور

السبت 07/مارس/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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أحمد على

شهدت قرية إبيار التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، قافلة طبية كبرى، بمقر المدرسة الثانوية للبنات في مختلف التخصصات الطبية المختلفة تحت رعاية حزب مستقبل وطن فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

كما ضمت القافلة أقسام العظام والقلب والنساء والتوليد والعظام والجراحة والعلاج الطبيعي والأسنان والصدر، إلى جانب إجراء التحاليل، وقيام مجموعة من الأطباء المتميزين بمديرية الصحة بالغربية بتوقيع الكشف الطبي علي المترددين علي القافلة من مواطني القرية وسط إقبال كبير من المواطنين علي الكشف والعلاج ، حيث تم توفير كميات كبيرة من الأدوية بالمجان .

كما بلغ عدد المترددين علي القافلة الطبية 4800 مواطن، وتم صرف أدوية وعلاج بقيمة 320 ألف جنيه .

كما شهدت القافلة تنظيم عدة ندوات لتوعية المواطنين بفيروس كورونا وطرق الوقاية منها .

شاهد.. قافلة علاجية لحزب مستقبل وطن بكفر الزيات والتوعية بخطورة فيروس كورونا..صور
شاهد.. قافلة علاجية لحزب مستقبل وطن بكفر الزيات والتوعية بخطورة فيروس كورونا..صور
شاهد.. قافلة علاجية لحزب مستقبل وطن بكفر الزيات والتوعية بخطورة فيروس كورونا..صور
شاهد.. قافلة علاجية لحزب مستقبل وطن بكفر الزيات والتوعية بخطورة فيروس كورونا..صور
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