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تعليم

الإيسيسكو تدعو لمواجهة كورونا بهذه البدائل.. تفاصيل

السبت 07/مارس/2020 - 12:27 م
الايسيسكو
الايسيسكو
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ميس رضا
دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الجهات المختصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال في الدول الأعضاء إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، للوقاية من مسببات هذا الداء.

وأشارت في بيان إلى أنه من موقع المسؤولية الملقاة على عاتقها، وبحكم اختصاصاتها ومهامها، ونظرًا إلى ما يواجهه العالم من مخاطر تفشّي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وإزاء الانعكاسات الخطيرة لانتشار هذا الوباء في عالمنا الإسلامي، فتدعو المنظمة إلى اتخاذ التدابير الأسرع والأنجح في الحد من انتشار الفيروس.

وطالبت بأنه في حال اقتضى الأمر إغلاق المؤسسات التربوية مؤقتا في الأقطار التي تشهد نُـذر تفشّي هذا الدّاء، والاستعاضة عن المتابعة الحضورية للدروس بالبدائل التعليمية المتوفرة في كلّ بلدٍ بحسب الإمكانات المتاحة محليًا، فإن المنظمة تعرب عن استعدادها التام لدعم جهود الدول الأعضاء بما يضمن استدامة الحق في التعليم، وانتظام العملية التعليمية في أنسب الظروف.
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