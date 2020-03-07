ليعرفوا تاريخ أجدادهم.. برلماني يشيد بإصدار كارنيهات اشتراك للأطفال لدخول الأماكن الأثرية

أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، بإعلان وزير السياحة عن وسيلة جديدة لتعريف الأطفال بآثار بلدهم ومساعدتهم على دخول الأماكن الأثرية بمختلف المحافظات بكارنيهات سنوية باشتراك بقيمة 100 جنيه للطفل.





وقال محمد المسعود إ ن الوزارة تسعى لتنشيط السياحة الداخلية، والعمل على تعريف الأطفال بتاريخ أجدادهم الفراعنة، وحجم الإنجازات التي حققوها وتركوها للدولة المصرية والأجيال القادمة، فإتاحة دخول الأماكن الأثرية للأطفال يرسخ لديهم معاني الفخر وعظمة أجدادهم وللعمل على الحفاظ على هذه الآثار وعدم تشويه جمالها.





وأوضح النائب ، في بيان له، أن وزارة السياحة والآثار اتخذت عددا من الإجراءات والخطوات التي تستهدف إتاحة دخول الأماكن الأثرية في مصر بسهولة، وتذليل جميع العقبات لتعريف جميع الفئات داخل المجتمع بعظمة التاريخ المصري القديم، أهمها السماح بالدخول للأماكن لكل من تخطى سن الـ60 بالرقم القومي فقط، بالإضافة إلى تجهيز طرق وممرات داخل الأماكن الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتجول فيها.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن توفير الوزارة تصريحات «كايرو باس» و«الأقصر باس» للسياح والمصريين لتسهيل دخول جميع الأماكن الأثرية في الأقصر لمدة 5 أيام، وأماكن القاهرة لمدة عام كامل، تتيح للشركات السياحية تقديم الخدمات لعملائها وتسهيل حركتهم في المعالم السياحية، مما يدعم حركة السياحة وتقديم تسهيلات وخدمات للسائحين الأجانب.