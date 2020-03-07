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برلمان

برلماني يطالب الحكومة بكشف خطتها لمواجهة انتشار المواقف العشوائية

السبت 07/مارس/2020 - 01:09 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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محمود فايد
وجه جون طلعت، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن خطة الحكومة للسيطرة على المواقف العشوائية وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب، إلى أن المواقف وساحات انتظار السيارات العشوائية، تنتشر بأعداد تتجاوز المواقف الرسمية، في كل محافظات الجمهورية، حتى بلغت وفقا لحصر وزارة التنمية المحلية قرابة ٢٠٥٢ ساحة.

وحذر جون طلعت من ظاهرة انتشار المواقف العشوائية بهذه الأعداد الكبيرة، لما يمثله من خطورة كبيرة، مؤكدا أنها تتسب في تعطيل حركة المرور وما يترتب عليها من حوادث تؤدي لإزهاق أرواح الأبرياء، فضلا إهدار مئات الملايين على الدولة، خصوصا وأن هذه المواقف تكون خارج السيطرة.

وأشار طلعت، إلى أن منطقة شبرا مثل أغلب المناطق على مستوى الجمهورية، تعاني من هذه الظاهرة التي تؤرق المواطنين، وهناك العديد من الشكاوى بسبب المواقف العشوائية، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا لرفع المعاناة عن الأهالي.

ووجه عضو مجلس النواب سؤالا للحكومة قال فيه:إذا كانت الإيرادات من المواقف والساحات الرسمية بلغت 565 مليون جنيه فكم مليون يضيع على الدولة من المواقف العشوائية؟.

وطالب جون طلعت، وزارة  التنمية المحلية، بكشف خطتها لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، لذا نطالب الحكومة ببيان وتوضيح تفاصيل هذه الخطة.

وشدد على وزارة التنمية، ضرورة الإعلان عن المدة الزمنية اللازمة لتقنين أوضاع المواقف العشوائية وضمها للمواقف الرسمية لتكون تحت سيطرة الدولة ولتعظيم الإيرادات منها لصالح الخزانة العامة للدولة.‎
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