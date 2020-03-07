متتفاهموش مع حد.. محافظ الجيزة يوجه بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه ستتم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بصورة رادعة، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة أى متر تعدٍ على الأراضى الزراعية فورًا وفى المهد بدون تفاهم.





ووجه محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، رؤساء الأحياء والمراكز قائلا: "متتفاهموش مع المتعدين على الأراضي الزراعية.. لما لذلك من أهمية قومية".





وكان اللواء أحمد راشد أعلن في مطلع شهر فبراير الماضي عن توقيع أول عقدين للتصالح فى مخالفات البناء بحى العمرانية وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمقابل يصل إلى 700 ألف جنيه للتصالح بالحالتين.





يذكر أن المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، يعقد شهريا برئاسة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة ما تم تنفيذه على مدار الشهر، وخطط المديريات خلال الشهر المقبل.

