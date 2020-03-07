AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

متتفاهموش مع حد.. محافظ الجيزة يوجه بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية

السبت 07/مارس/2020 - 01:48 م
اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه ستتم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بصورة رادعة، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزالة أى متر تعدٍ على الأراضى الزراعية فورًا وفى المهد بدون تفاهم.


ووجه محافظ الجيزة، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، رؤساء الأحياء والمراكز قائلا: "متتفاهموش مع المتعدين على الأراضي الزراعية.. لما لذلك من أهمية قومية".


وكان اللواء أحمد راشد أعلن في مطلع شهر فبراير الماضي عن توقيع أول عقدين للتصالح فى مخالفات البناء بحى العمرانية وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمقابل يصل إلى 700 ألف جنيه للتصالح بالحالتين.

 

يذكر أن المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة، يعقد شهريا برئاسة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة ما تم تنفيذه على مدار الشهر، وخطط المديريات خلال الشهر المقبل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 أشهر.. مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالجيزة

بمقابل 700 ألف جنيه.. الجيزة توقع أول عقدين للتصالح فى مخالفات البناء بالعمرانية

بعد توقيع عقدين.. محافظ الجيزة يكشف مصير أموال التصالح في مخالفات البناء

حق الشعب.. الأجهزة التنفيذية تنتفض ضد مغتصبي أملاك الدولة.. ارتفاع حصيلة استرداد الأراضى بالعاصمة إلى 142 ألف متر.. وإزالة 69 تعديًا وفصل المرافق عن 5 حالات في كفر الشيخ

استرداد حق الشعب.. إزالة 65 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في الفيوم.. و42 حالة في قنا

إجراءات رادعة من محافظة الجيزة ضد أي سيارة تلقى مخلفات الهدم

ترشيحاتنا

شاهد.. نجل ساسي بقميص الترجي.. وبن شرقي معلقا: ميشبهش أبوه خالص

ننشر خريطة المستشفيات المخصصة للعزل من فيروس كورونا في 28 محافظة

آه بصلي هو خلاص كله بقى شيوخ.. تفاصيل خناقة إبراهيم سعيد مع متابع على تويتر

ذاريبورتر إثيوبيا: القاهرة انتصرت على أديس أبابا في معركة سد النهضة الدبلوماسية

بدون مكياج.. شقيقة هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور لها

بين الجرأة والاحتشام.. أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

AdvertisementS

بعد الانتحار الجماعي لطالبات الشرقية.. ماذا تفعل حبوب الغلال في الجسم بعد تناولها

إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

الركاب سقطوا تباعا.. أسرار وخبايا المركب الموبوءة بكورونا في الأقصر.. تفاصيل

منى فاروق تتجاوز محنتها برقصة على أغنية لـ محمد رمضان.. شاهد

أم ترضع طفلتها مياه نار انتقاما من زوجها.. المتهمة: قلت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

ذاريبورتر إثيوبيا: القاهرة انتصرت على أديس أبابا في معركة سد النهضة الدبلوماسية

تطور خطير.. تغيرات في أعراض كورونا تصعب من مواجهة الفيروس المميت

فيديوهات وعلاقة جنسية.. تفاصيل جريمة الساحل.. العجوز دفع حياته مقابل 2000 جنيه

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام صن داونز.. وبادجى يقود الهجوم

تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

قرار عاجل حول إلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا.. تفاصيل

بعد عودتها من شهر العسل.. عروس تنهي حياتها لأسباب غامضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفن الحملة الفرنسية الغارقة في نيل قنا.. أبناء البارود يطالبون بإخراجها: شاهدنا بقايا منها تحت الماء

شاهد.. "صدى البلد" داخل مستشفى العزل لمصابي الكورونا بدمياط

الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات