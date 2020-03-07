جريمة غامضة.. العثور على جثة رضيعة مدفونة في منزل جدتها.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 30 عاما، أبلغت الشرطة عن اختفاء طفلتها في ديسمبر الماضي، ولكن بعد حوالي 3 أشهر عثرت الشرطة على جثة الطفلة مدفونة في منزل جدتها.





اللافت في الأمر أن الشرطة ألقت القبض على الأم لأنها كانت تدلي بمعلومات قد تتسبب في تضليل الشرطة، فقاموا بالقبض عليها حين الوصول للطفلة.





جدير بالذكر أن الأم فزعت عند علمها بعثور الشرطة على الطفلة ليس حزنا بل ظهرت على ملامحها أنها متعجبة من العثور عليها، مما زاد الأمر ريبة لدى المحققين.





واعترفت الأم بدفنها للصبية لأنها كانت خائفة من الاعتراف لزوجها بأن ابنته سقطت في المول من الدور الثالث وماتت في الحال، فقررت دفنها في منزل والدتها حتى لا يشك شخص في أمرها.

تلقت الشرطة بلاغا من إحدى الأمهات يفيد باختفاء طفلة عمرها 15 شهرا قبل احتفالات رأس السنة، وتحديدا يوم 26 ديسمبر.