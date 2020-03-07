AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

جريمة غامضة.. العثور على جثة رضيعة مدفونة في منزل جدتها.. صور

السبت 07/مارس/2020 - 01:53 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تلقت الشرطة بلاغا من إحدى الأمهات يفيد باختفاء طفلة عمرها 15 شهرا قبل احتفالات رأس السنة، وتحديدا يوم 26 ديسمبر. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 30 عاما، أبلغت الشرطة عن اختفاء طفلتها في ديسمبر الماضي، ولكن بعد حوالي 3 أشهر عثرت الشرطة على جثة الطفلة مدفونة في منزل جدتها. 

اللافت في الأمر أن الشرطة ألقت القبض على الأم لأنها كانت تدلي بمعلومات قد تتسبب في تضليل الشرطة، فقاموا بالقبض عليها حين الوصول للطفلة. 

جدير بالذكر أن الأم فزعت عند علمها بعثور الشرطة على الطفلة ليس حزنا بل ظهرت على ملامحها أنها متعجبة من العثور عليها، مما زاد الأمر ريبة لدى المحققين. 

واعترفت الأم بدفنها للصبية لأنها كانت خائفة من الاعتراف لزوجها بأن ابنته سقطت في المول من الدور الثالث وماتت في الحال، فقررت دفنها في منزل والدتها حتى لا يشك شخص في أمرها. 
جريمة غامضة.. العثور على جثة رضيعة مدفونة في منزل جدتها.. صور
جريمة غامضة.. العثور على جثة رضيعة مدفونة في منزل جدتها.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهده في وضع مخل مع طفل.. قصة قتل خالد لـ شقيقه في الشرقية

جثة في المصرف .. خالد قتل شقيقه الأصغر خوفا من الفضيحة وبحث مع الشرطة

بعد 8 أيام من اختفائه.. انتشال جثة طفل من ترعة النوبارية بالبحيرة

دفنت طفلتها وهي حية.. حبس ربة منزل لاتهامها بقتل طفلتها في المعصرة

أبرز قضايا اليوم.. حبس متهم بنشر أخبار كاذبة والترويج لجماعة إرهابية.. جنح بلبيس تقرر إيداع الطفل قاتل أخيه خوفا من الفضيحة بإحدى دور الرعاية بالزقازيق

ترشيحاتنا

صن داونز يستقبل حافلة النادي الأهلي بالرقص

6 ساعات تأخير.. عروس تحرج والديها في حفل زفافها والسبب مضحك.. صور

أول تعليق من الكاف على إقصاء الزمالك لـ الترجي من دوري أبطال أفريقيا

بعد طرحها عالميا.. مصر تنتظر نيسان صني 2020 nissan sunny الشكل الجديد.. صور

تطور خطير.. تغيرات في أعراض كورونا تصعب من مواجهة الفيروس المميت

لاعب الزمالك السابق: تظل صدة أبو جبل الإعجازية أبرز لقطات المباراة

AdvertisementS

بعد الانتحار الجماعي لطالبات الشرقية.. ماذا تفعل حبوب الغلال في الجسم بعد تناولها

إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

الركاب سقطوا تباعا.. أسرار وخبايا المركب الموبوءة بكورونا في الأقصر.. تفاصيل

منى فاروق تتجاوز محنتها برقصة على أغنية لـ محمد رمضان.. شاهد

أم ترضع طفلتها مياه نار انتقاما من زوجها.. المتهمة: قلت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشأن تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل

ذاريبورتر إثيوبيا: القاهرة انتصرت على أديس أبابا في معركة سد النهضة الدبلوماسية

تطور خطير.. تغيرات في أعراض كورونا تصعب من مواجهة الفيروس المميت

فيديوهات وعلاقة جنسية.. تفاصيل جريمة الساحل.. العجوز دفع حياته مقابل 2000 جنيه

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام صن داونز.. وبادجى يقود الهجوم

تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

قرار عاجل حول إلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفن الحملة الفرنسية الغارقة في نيل قنا.. أبناء البارود يطالبون بإخراجها: شاهدنا بقايا منها تحت الماء

شاهد.. "صدى البلد" داخل مستشفى العزل لمصابي الكورونا بدمياط

الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات