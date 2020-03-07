للمرأة الجريئة.. إلهام خرباش تكشف عن تفاصيل تصميماتها في إنترناشونال فاشون أورد 2020.. فيديو

قالت مصممة الأزياء الجزائرية إلهام خرباش، إن مشاركتها في مهرجان انترناشونال فاشون ارود 2020 تعتبر إضافة كبيرة لها، حيث إنه أكبر المهرجانات في مصر التي تهتم بالموضة والأزياء.
وأضافت إلهام خرباش، في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أنها جاءت من الجزائر بحقيبة مليئة بالتراث الجزائري، والذي يعبر عن الهوية العربية والجزائرية، ولكن بطابع عصري مميز، وجذاب.
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وأضافت إلهام خرباش، في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أنها جاءت من الجزائر بحقيبة مليئة بالتراث الجزائري، والذي يعبر عن الهوية العربية والجزائرية، ولكن بطابع عصري مميز، وجذاب.
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وأشارت إلى أنها سوف تقدم القندورة الجزائرية، وهو عبارة عن لباس تقليدي ومعروف بالتراث القديم، ولكنها سوف تقدمه بطابع عصري مميز.
وأفادت بأنها استخدمت في تصميمها ومجموعتها، والتي سوف تقدمها اليوم في الساعة 7، في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد 2020 العديد من الأقمشة المميزة، ومنها: القطيفة، والستان، والدانتيل، والبروكار.
من جانبها، أكدت أن جميع التصميمات التي سوف تقدمها تكون مشغولة بشكل راقٍ ومميز للغاية، حيث استخدمت الأحمر، والأسود، والبرتقالي بشكل كبير، وذلك لأن تصميماتها تحاكي المرأة العربية الجريئة، والقوية.
وإليكم اللقاء كامل من هنا..
وأفادت بأنها استخدمت في تصميمها ومجموعتها، والتي سوف تقدمها اليوم في الساعة 7، في عروض أزياء انترناشونال فاشون أورد 2020 العديد من الأقمشة المميزة، ومنها: القطيفة، والستان، والدانتيل، والبروكار.
من جانبها، أكدت أن جميع التصميمات التي سوف تقدمها تكون مشغولة بشكل راقٍ ومميز للغاية، حيث استخدمت الأحمر، والأسود، والبرتقالي بشكل كبير، وذلك لأن تصميماتها تحاكي المرأة العربية الجريئة، والقوية.
وإليكم اللقاء كامل من هنا..