AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مسلقناش قوانين.. وكيل مجلس النواب يوضح ملابسات الأحوال الشخصية.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 01:12 م
قانون الاحوال الشخصية
قانون الاحوال الشخصية
Advertisements
فرح علاء الخولي

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية واحد من أصعب القوانين التي تواجه البرلمان، وهي مشكلة شائكة وتم التنسيق مع مؤسسات من الدولة ومنها الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة وغيرها للتوصل الى أكثر الحلول التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.

وتابع سليمان وهدان، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن هناك حالة من الجدل دائرا حول قانون الأحوال الشخصية، موضحا أنه جارٍ مناقشة القانون الآن، معقبا: "إحنا مسلقناش قوانين، وكل قانون يستغرق وقته في النقاش".

وأضاف أنه من الصعب تحديد وقت لإصدار القانون لأنه يأخذ الكثير من الدراسة والتحليل، مشيرًا الى القانون الذي سيطبق سيكون عادلا لكل الأطراف.

وأكد على أن القانون يجب أن يراعي الطفل الناتج عن الزواج، ويحفظ حقوقه، فضلا على ضمان حقه في التربية بشكل متزن نفسيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرامل مصر الرجال: قانون الحكومة للأحوال الشخصية يزيد جراحنا ومعاناة أبنائنا

الاستحواذ مرفوض.. سليمان وهدان: الشارع لن يقبل أغلبية حزبية في مجلس النواب القادم

إدارى وسكنى.. وكيل النواب يكشف آخر تطورات قانون الإيجار القديم فى البرلمان

ترشيحاتنا

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. علاقة المذيعة الشهيرة بـ هيفاء وهبي

بيراميدز يثبت نجاح تجربته بامتياز.. اقترابه من لقبه الأفريقي الأول وتحطيم الأرقام القياسية مستمر

حُرمت من الإنجاب وتوفيت بـ السرطان.. مواقف مأساوية في ذكرى ميلاد كوكا الشهيرة بـ عبلة

6 ساعات تأخير.. عروس تحرج والديها في حفل زفافها والسبب مضحك.. صور

تريند الفن.. الجثة متعفنة.. تطور مفاجئ في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. نجم مسرح مصر يحرج هاني شاكر

AdvertisementS

إصابة مذيعة عربية شهيرة بفيروس كورونا

أم ترضع طفلتها مياه نار انتقاما من زوجها.. المتهمة: قلت أحرق قلبه عليها بعد ما سابنى وسافر.. صور

منى فاروق تتجاوز محنتها برقصة على أغنية لـ محمد رمضان.. شاهد

تطور خطير.. تغيرات في أعراض كورونا تصعب من مواجهة الفيروس المميت

بعد الانتحار الجماعي لطالبات الشرقية.. ماذا تفعل حبوب الغلال في الجسم بعد تناولها

مرتضى منصور يوبخ خالد الغندور بشأن تصريحاته المسيئة عن محمد أبو جبل

ذاريبورتر إثيوبيا: القاهرة انتصرت على أديس أبابا في معركة سد النهضة الدبلوماسية

قرار عاجل حول إلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا.. تفاصيل

تردد القناة الوحيدة المفتوحه لـ اذاعة مباراة الأهلي وصن داونز

فيديوهات وعلاقة جنسية.. تفاصيل جريمة الساحل.. العجوز دفع حياته مقابل 2000 جنيه

بعد عودتها من شهر العسل.. عروس تنهي حياتها لأسباب غامضة

ننشر خريطة المستشفيات المخصصة للعزل من فيروس كورونا في 28 محافظة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحزن فجر موهبته.. أحمد رسام بورتريهات المشاهير تحسس موهبته في النقاشة والدهانات

أسعار السيارات الصيني في السعودية اليوم.. صور

بعد إصابتها بـ كورونا.. 10 صور تكشف جمال لجين عضاضة