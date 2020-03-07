مسلقناش قوانين.. وكيل مجلس النواب يوضح ملابسات الأحوال الشخصية.. فيديو

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية واحد من أصعب القوانين التي تواجه البرلمان، وهي مشكلة شائكة وتم التنسيق مع مؤسسات من الدولة ومنها الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة وغيرها للتوصل الى أكثر الحلول التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.

وتابع سليمان وهدان، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على التلفزيون المصري، أن هناك حالة من الجدل دائرا حول قانون الأحوال الشخصية، موضحا أنه جارٍ مناقشة القانون الآن، معقبا: "إحنا مسلقناش قوانين، وكل قانون يستغرق وقته في النقاش".

وأضاف أنه من الصعب تحديد وقت لإصدار القانون لأنه يأخذ الكثير من الدراسة والتحليل، مشيرًا الى القانون الذي سيطبق سيكون عادلا لكل الأطراف.

وأكد على أن

القانون

يجب أن يراعي الطفل الناتج عن الزواج، ويحفظ حقوقه، فضلا على ضمان حقه في التربية بشكل متزن نفسيا.