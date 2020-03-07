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منوعات

ضرب وسحل شاب سنغافوري في لندن بسبب كورونا.. تفاصيل

السبت 07/مارس/2020 - 01:17 م
صدى البلد
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نهى حمدي
في واقعة مأساوية تعرض رجل يحمل الجنسية السنغافورية للضرب والتعنيف والسحل على يد مجموعة من 4 شبان مراهقين في لندن، بسبب الفيروس القاتل كورونا التاجي وكان المراهقون يهتفون بـ "ارحل لا نريد كورونا في بلادنا".

وسرد الطالب السنغافوري 23 عاما ويعيش في لندن حيث يدرس بإحدى الجامعات هناك، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل مراهقين بريطانيين اجتمعوا عليه في الشارع وسددوا له اللكمات، حسب صحيفة "ذا مترو" البريطانية. 

وقال الطالب السنغافوري " موك "إنه كان يسير في شارع أكسفورد ، بالقرب من محطة توتنهام كورت رود، عندما سمع صيحات من شباب يقولون "فيروس كورونا" ويشيرون بإصابعهم عليه. 

واكمل "موك":"ثم اجتمعوا حولي وبدأو في الضرب، وأصابونى في الرأس والعين وأماكن متفرقة من الجسم". 

وألقت الشرطة القبض على شابين فقط من الأربعة ، وتم احتجاز المشتبه بهم ، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 عامًا ، على أيدي محققين يحققون في الواقعة وجاري البحث عن الآخرين.
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