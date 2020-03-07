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برلمان

الأمين العام لمجلس النواب يكشف 4 إجراءات وتدابير داخل البرلمان للوقاية من فيروس كورونا

السبت 07/مارس/2020 - 01:07 م
المستشار محمود فوزي،
المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب
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أحمد أيمن
كشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، عن إجراءات البرلمان للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا أنه لم يتم الاستغناء عن البصمة حتى الآن.

وأوضح فوزي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإجراءات تشمل إتاحة المطهرات بجانب البصمة الإلكترونية للتعقيم، مع بث تسجيل صوتي كل نصف ساعة داخل أورقة المجلس للتوعية بفيروس كورونا، بجانب إذاعة فيديو توضيحي بالشاشات الداخلية لأعراض الفيروس وطرق الوقاية منه، وكافة المعلومات الخاصة به.

وأشار الأمين العام، إلى أن المجلس عقد محاضرة طب وقائي بحضور المختصين لتدريب العاملين على طرق الوقاية والتعامل مع الفيروس، كما تم إذاعة هذه المحاضرة بالقنوات الداخلية لمن لم يتمكن من الحضور.

كما أوضح أن الدكتور علي عبدالعال وجه باتخاء جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ  على صحة وسلامة السادة النواب والعاملين به، وأن البرلمان يتابع في هذا الخصوص بدقة كل التطورات التي تجري في هذا الملف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
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