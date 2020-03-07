بعدما غنى لها الفنانون وتباهى بها شعب المحافظة.. من ينقذ سواقي بني سويف من الضياع؟

لا يسمع عنها أحد إلا ويذكر سواقيها، ولا يذكر اسم محافظة الفيوم إلا ويذكرها معها التي اشتهرت بها تلك المحافظة، على مر تاريخها، والتي كانت من أبرز أسباب توافد السياح عليها لما تميزت به سواقي الفيوم من جمال الطبيعة وروعة ودقة التصميم.

محافظة الفيوم التي اتخذت من سواقيها شعارا لها، يزين علمها، باعتبار السواقي رمز أصيل تفخر به المحافظة، والتي تغنى بها العديد من الفنانين، باتت اليوم تشكو حالها بعد اختفائها من الترع والشلالات في مختلف أنحاء المحافظة.

يقول طارق أبو رحيل مستشار سياحي بالفيوم، محافظة الفيوم كانت يوجد بها العشرات من السواقى منتشرة بترع وأبحر المحافظة، تروى الأراضى ومظهر جذاب للسياحة، لكن للأسف اختفت هذه السواقي وبدأت تتلاشى نهائيا.

ويضيف أحمد على مهندس زراعي: أن الطريق السياحي على ترعة سنورس بالهدير كانت توجد به أكثر من 10 ساقية، والآن اقتصروا على ساقيتين فقط، والباقى تهالك وتم تكهينه، بفعل شدة المياه وانتهى عمره الافتراضى دون أى تجديد لهذه السواقي.

ويقول عادل جوده مدرس إعدادي "السواقي لا يوجد لها أي مسؤول عنها، فري الفيوم وزارة السياحة بالمحافظة يرفضان إصلاح وتطوير وتجديد السواقي، بحجة أنها غير تابعة لهم، ويعتبرونها ملكية خاصة للفلاحين لرى أراضيهم، إلا أن الفلاحين مع انتشار المبانى على الرقعة الزراعية ، يرفضون إصلاحها لعدم الاستفادة الان بمياهها.

وتطالب ليلى محسن مهندسة بتدخل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لإنقاذ سواقي الفيوم من الاختفاء، وإعادة المظهر الجمالي لها بعد اندثارها نهائيا، حيث أنها كانت وجهة سياحية لمحافظة الفيوم.

ويطالب شوقى وهيب مقاول بإضافة تعلم تصنيع السواقي إلى قسم النجارة بالمدارس الثانوية الصناعية، لتخريج فنيين قادرين على تصنيع وصناعة السواقي.

وأكد مصدر مسؤول بري الفيوم، أن السواقي ملكية خاصة للفلاحين لرفع المياه لري أراضيهم، وهم المنوط بهم إصلاح وتجديد السواقي أما من الناحية السياحية، فمحافظة الفيوم هي جهة الاختصاص.