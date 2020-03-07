خبير بيطري ينجح في إنشاء أول معمل متكامل لتشخيص فيروسات الدواجن

نجح خالد السنهورى الطبيب البيطرى وخبير فيروسات الدواجن فى إنشاء أحدث معمل لتشخيص فيروسات الدواجن فى مراحلها الأولى وتحليل مكونات الأعلاف ، إلى جانب اكتشاف نسب متبقيات المبيدات بالخضراوات والفاكهة.





وقال خالد السنهورى للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان"، على فضائية القاهرة والناس 2، إن المعمل يحتوى على أحدث الأجهزة العالمية القادرة على اكتشاف نسب الفيروسات فى الطيور خلال مراحلها الأولى ووضع المرض تحت السيطرة وعلاج القطيع قبل تفشى الإصابة ، لافتا إلى أن الفيروسات تهاجم مزارع الدواجن بشراسة ، ولابد من إنشاء مراكز متخصصة لتشخيص أمراض وفيروسات الدواجن فى كل محافظات مصر.





وأوضح السنهورى أنه سيتم إنشاء مراكز أخرى فى دمنهور وافتتاح أفرع جديدة فى الدقهلية والشرقية وخلال 3 سنوات سيتم افتتاح أول فرع بمدينة قنا بالصعيد ، لافتا إلى ان المعمل معتمد من أكاديمية جى دى الهولندية لتشخيص الأمراض البيطرية.





وأضاف السنهورى أن المعمل مجهز بأحدث تقنيات تحليل عينات الأغذية واكتشاف نسبة متبقيات المبيدات فى الخضراوات والفاكهة، إلى جانب كشف جميع أنواع الفيروسات ونسب المبيدات الزراعية بمنتهى الشفافية والحيادية.