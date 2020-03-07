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ياسر ريان: عبء مباراة الأهلي وصن داونز يقع على الدفاع وحراسة المرمى.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 01:18 م
ياسر ريان، لاعب النادى
ياسر ريان، لاعب النادى الأهلي السابق
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اسراء صبري
قال ياسر ريان، لاعب النادى الأهلي السابق، إنه على لاعبي النادي الأهلي استعادة روح الفريق والإصرار على الفوز، لافتا إلى أن دور اللاعبين أهم وأقوى من دور المدرب الفنى.


وأكد ياسر ريان، أثناء حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، على أن اللاعبين لديهم حافز كبير للفوز على صن داونز في ديارة، ليردوا اعتبار الهزيمة الساحقة التي تلقاها الفريق العام الماضي.

وأشار لاعب النادى الأهلي السابق، إلى أن عبء اليوم يقع على الدفاع وحراسة المرمى، مؤكدا أن وايلر مدرب الأهلي  سيضع نفس تشكيل المباراة السابقة باستثناء "مروان محسن" الذي سيحل مكانه اللاعب "اليو بادجي".


وأوضح ياسر ريان، أن الأجواء المناخية فى جنوب إفريقيا تؤثر بالسلب على الفريق، خاصة نقص الأكسجين، لذلك بعثة الأهلى وصلت قبل المباراة بأسبوع حتى تتكيف مع المناخ.
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